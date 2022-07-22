نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبدأ بـ6000 ريال أرخص سيارات للبيع استعمال بسيط تويوتا ونيسان بحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبدأ بـ6000 ريال أرخص سيارات للبيع استعمال بسيط إلى الفئات التي ليس في مقدرتها المادية الحصول على سيارة جديدة نقدم إليكم أرخص سيارات مستعملة في السعودية، حيث أن السيارات التي سنقوم بتقديمها اليوم هي سيارات من شركات تويوتا ونيسان اليابانية بحالة استعمال خفيف وحالة سيارة جيدة من الداخل والخارج، السيارات متوفرة في سوق المملكة العربية السعودية بأسعار تنافسية وبإمكانيات متطورة، ومن خلال سطور مقالنا التالية سنقوم بتقديم كل سيارة بأبرز مواصفاتها وأسعارها.

أرخص سيارات مستعملة في السعودية

ومن أهم السيارات التي تم تقديمها في سوق المستعمل في المملكة العربية السعودية من سيارات تويوتا ونيسان كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2011 مستعملة

أهم مواصفات السيارة:-

في عام 2011م تم إصدار السيارة في اليابان والسيارة مزودة بناقل حركة مقترن بالموتور يعمل أوتوماتيكيًا، ونوع الوقود الذي تعمل به هو البنزين حتى تقطع مسافات تصل إلى 300 ألف كيلو متر ولونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب، السيارة متوفرة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي ولأي معلومات إضافية يمكنكم التواصل على رقم+966558243751.

2. سيارة تويوتا كامري 2019 مستعملة

أهم مواصفات السيارة:-

هذه السيارة من أفضل سيارات الكامري اليابانية والتي تم إصدارها في عام 2019م وصممت بوقود البنزين الذي يمكن أن تقطع به مسافات تصل إلى حوالي 88 ألف كيلو متر، عدد أبواب السيارة أربعة أبواب ولونها الخارجي أبيض لامع، سعر بيع السيارة في مدينة الرياض يبدأ من 9 آلاف ريال سعودي، وهذه هي المعلومات التي تم تزويدنا بها لأي معلومات إضافية اتصل على رقم +966593695204.

3. سيارة تويوتا يارس 2013 مستعملة

أهم مواصفات السيارة:-

يمكن للسيارة أن تقطع مسافات تصل إلى 190 ألف كيلو متر وسنة صنع السيارة هي 2013م وبدأت في اليابان وانتقلت بعد ذلك إلى باقي أسواق السيارات، السيارة تعمل بوقود البنزين وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا، حيث أنها موجودة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 10 آلاف ريال سعودي وللتواصل مع مالك السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +966593695204.

4. سيارة نيسان صني 2008 مستعملة

أهم مواصفات السيارة:-

السيارة موديل عام 2008م وتم إنشاءها في اليابان من قبّل شركة “نيسان” اليابانية، تستطيع السير حتى مسافة 220 ألف كيلو متر ، السيارة متوفرة بسعر 6 آلاف ريال سعودي في الرياض وللتواصل مع مالكها اتصل على رقم +966691384587.