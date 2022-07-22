نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسعار مخفضة سيارات مستعملة للبيع في السعودية انتهز الفرصة التي لن تتكرر في المقال التالي

يتوفر في أسواق السيارات المستعملة العديد من الماركات والموديلات المختلفة وخاصة موديلات تويوتا وغيرهم والتي قد تصيبك بالحيرة في الاختيار، لذا قومنا بتوفير العناء عليك وجمعنا لك مواصفات أفضل سيارات مستعملة في السعودية بحالة ممتازة من خلال الآتي. سيارة نيسان سنترا مستعملة بحالة جيدة بسعر 21000 ألف ريال سعودي في الحدود الشمالية سيارة مميزة بالمواصفات التالية:- تحتوي السيارة على نافذة خلفية وأمامية كهربائية.

كما يوجد بها مرايات ضم وإغلاق وأيضا مرايا كهربائية.

تتميز السيارة بوجود النظام الذكي لركن السيارات لكي يساعدك أثناء محاولتك لركن السيارة.

يوجد فرش قماش للسيارة أيضا كما يوجد مكيف وريموت كنترول.

يوجد نظام صوتي متكامل في السيارة يحتوي على مشغل دي في دي وبلوتوث وأيضا مشغل أسطوانات

وراديو كاسيت كما يوجد مدخل AUX ومبدل أقراص ومدخل USB.

يوجد بالسيارة أنظمة اسبورت وإيكو كما يوجد تحكم ستيرن جهتين وكروز سرعة. وسائل الأمان في سيارة نيسان سنترا 2013 قامت شركة نيسان بتوفير جميع وسائل الأمان في السيارة مثل:- يوجد بالسيارة حساسات أمامية وخلفية.

كما يوجد وسادة هوائية للسائق وأخرى للراكاب وأيضا وسادة هوائية جانبية.

يوجد أيضا بالسيارة نظام فرامل مانع للانغلاق.

من وسائل الأمان أيضا داخل السيارة نظام توزيع قوة الفرامل EBD.

كما يوجد وسائل أمان أخرى هامة مثل قفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفية.

وجهاز إنذار أيضا GPS ومقاعد كهربائية وكشافات ضباب ومثبت سرعة.

يمكن الحصول عليها من خلال الاتصال على رقم 0591705294 أو من خلال الواتس أب على رقم +966591705294. تابع:- سيارات مستعملة في السعودية بأقل سعر وبحالة ممتازة مفحوصة بالكامل سيارة تويوتا كامري 2017 مستعملة ماركة السيارة هي ماركة تويوتا الشهيرة موديل كامري والذي يعد من أفضل وأشهر موديلات تويوتا، أول استخدام للسيارة عام 2017.

سيارة تويوتا كامري باللون الأبيض اللؤلؤي وعداد السيارة: 130 ألف فقط.

يوجد مع السيارة كفرات جديدة لم يتم استخدامها من قبل.

السيارة نظيفة من الداخل الخارج وديكورات السيارات سليمة تماماً، كما أن الموتور بحالة ممتازة.

قير السيارة أتوماتيك ويوجد بها فتحة سقف، كما يوجد تحكم دريكسون وجنوط وكشافات ضباب أيضا.

كما أن مفتاح السيارة ريموت، ويوجد بها زجاج كهربائي.

تتميز السيارة بوجود مراتب مخمل وتكييف قوي خلفي.

تحتوي السيارة على مثبت سرعات وشاشة وكاميرا خلفية.

كما تحتوي على جميع وسائل الراحة والأمان.

يمكن شراء السيارة بسعر 27 ألف ريال سعودي بالطائف من خلال رقم 0583589003 قد يهمك:- سيارات مستعملة في السعودية رخيصة ومفحوصة ومضمونة عمر شويل - جدة بأسعار مخفضة سيارات مستعملة للبيع في السعودية انتهز الفرصة التي لن تتكرر - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأسعار مخفضة سيارات مستعملة للبيع في السعودية انتهز الفرصة التي لن تتكرر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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