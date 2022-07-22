نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية رخيصة ومفحوصة ومضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز السيارات المستعملة في السعودية بالأسعار المناسبة حيث يوجد العديد من المواطنين السعوديين أو المواطنين المقيمين بالسعودية الذين يبحثون عن سيارات بأسعار تناسب الدخل المادي لهم نظرا لغلاء أسعار السيارات الجديدة لذا جمعنا عدداً من السيارات المستعملة في السعودية المفحوصة والتي بحالة جيدة.

تويوتا كامري 2012 مستعملة

قم بشراء سيارة مستعملة ماركة تويوتا موديل كامري || Camry استخدام 2012 في مدينة ينبع البحر بسعر 14 ألف ريال سعودي فقط، حيث تحتوي تلك السيارة والتي قطعت مسافة 170 ألف كم فقط على جميع وسائل الراحة والأمان من الوسائد الهوائية سواء لسائق السيارة والركاب وعلى نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، كما تحتوي على جنوط زجاج السيارة فامية، جميع نوافذ السيارة سواء الأمامية أو الخلفية كهربائية ويوجد بها ريموت كنترول وتكييف تبريد درجة حرارة السيارة، تتميز سيارة تويوتا كامري مستعملة باللون الأبيض وناقل الحركة أوتوماتيكي، يمكن التواصل على رقم 0596220172 للحصول عليها.

سيارة هوندا CRV محرك ١٦٠٠ مستعملة

احصل على سيارة مستعملة هوندا CRV 2019 بسعر مميز في تبوك بمواصفات ممتازة وحالة جيدة ليس بها عيوب ولم تتعرض لأي حوادث، تتميز بقوة صنعها ويمكن سرد مواصفاتها كالآتي:-

ناقل الحركة في سيارة هوندا CRV أتوماتيكي.

لون السيارة اللون الأبيض.

تحتوي على محرك قوي ١٦٠٠، وجميع نوافذ السيارة كهربائية.

فرش سيارة هوندا CRV من الجلد.

يوجد بالسيارة مرايات ضم وإغلاق ومرايات كهربائية.

يوجد جميع وسائل الأمان والتي منها الحساسات والإنذار والـ ESP.

احصل عليها من خلال رقم .0594194539

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تويوتا ياريس أتوماتيك مستعملة

سيارة تويوتا ياريس مستعملة بحالة ممتازة حيث إن السيارة شبه جديدة موديل 2021 عداد 14 ألف فقط بالإضافة إلى المواصفات التالية:-

قير السيارة اتوماتيكي، ولون سيارة تويوتا ياريس ابيض لؤلؤي.

تحتوي على طيس ومقاعد مخمل

يوجد بالسيارة خاصية توفير الوقود إيكو، وحساسات خلفية وكفرات.

يوجد بالمرايا إشارات.

زجاج ومرايا السيارة كهربائي.

مسافة ممشى السيارة 14 ألف فقط.

تحتوي السيارة علي يو إس بي وأيضا بلوتوث و 4 سلندر وريموت أيضا مفتاح.

زجاج السيارة فامية والنوافذ كهربائية.

تحتوي على مكيف وراديو للتسلية وجنوط.

وسائد هوائية كعامل أمان للركاب وجانبية.

يمكن الحصول عليها في جدة بسعر 35 ألف ريال سعودي من خلال رقم 0583970196

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