نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية بأقل سعر وبحالة ممتازة مفحوصة بالكامل في المقال التالي

عمر شويل - جدة جمعنا لك سيارات مستعملة في السعودية بأسعار تناسب جميع فئات المواطنين السعوديين وتتلاءم مع جميع الأذواق، وبأسعار مغرية لكي نوفر عليك عناء البحث عن سيارة مستعملة تناسب إمكانياتك فيمكنك الاختيار من بين السيارات التي تفصيل مواصفاتها وأسعارها فقط تابع المقال.

هيونداي جراند سنتافي مستعملة

احصل على سيارة مستعملة من ماركة هيونداي || Hyundai المعروفة بقوة الأداء والمواصفات المميزة موديل جراند سنتافي، تم استخدامها أول مرة عام 2015 قطعت مسافة 49 كم فقط، تتميز بالطلاء الأبيض الراقي، وناقل الحركة الخاص بها أوتوماتيك وقود السيارة البنزين، يمكنك الحصول عليها في مدينة حفر الباطن بسعر 24 ألف ريال سعودي من خلال الاتصال على 0593022374.

سيارة هيونداي أكسنت 2021 مستعملة

سيارة هيونداي أكسنت موديل 2012 سيارة مستعملة مفحوصة بحالة جيدة باللون الأسود الفخم تحتوي على قير اتوماتيكي، تمتلك سيارة هيونداي أكسنت المستعملة جميع وسائل الراحة من وجود تكييف عالي الجودة بالإضافة إلى وجود المرايات الكهربائية وفتحة سقف كما أن فرش السيارة مصنوع من الجلد الفاخر، كما تحتوي على نوافذ أمامية وخلفية كهربائية، بالإضافة إلى وسائد هوائية للسائق والركاب ووسائد هوائية جانبية، احصل عليها بسعر 13 ألف ريال سعودي في الشرقية من خلال رقم 0594124131

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سيارة هيونداي إلنترا مستعملة

تعد شركة هيونداي للسيارات من أكبر شركات صناعة السيارات في العالم وخاصة في كوريا الجنوبية لذا تتميز السيارات الخاصة بها بمواصفات فريدة ومميزة وتعد سيارة هيونداي النترا المستعملة تلك من أفضل السيارات المستعملة بالرياض حيث تحتوي على المواصفات التالية:-

طراز السيارة أتوماتيك / 1.6L GL Base.

موديل ماركة السيارة :- هيونداي إلنترا 2018

قطعت السيارة منذ بداية استخدامها مسافة 89,000 كم فقط.

ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.

تحتوي السيارة على كشافات ضباب.

لون سيارة هيونداي النترا المستعملة الأزرق الغامق، ووقود السيارة البنزين.

تحتوي السيارة على جميع أدوات الترفيه والراحة من مكيف عالي الجودة، وفرش من القماش الفاخر، ومرايات كهربائية وباور.

يمكن شراؤها بسعر 24 ألف ريال سعودي من خلال رقم .0563159698

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