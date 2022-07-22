يأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت سيارة تويوتا لاند كروزر

ظهر في الفترة الأخيرة تساؤل الكثيرين عن سيارة تويوتا لاند كروزر، حيث أن الجميع يرغب في الحصول على هذه السيارة واقتنائها لما تتميز به من خصائص ومميزات لا تتوفر في غيرها من السيارات الأخرى، وجاء ذلك بعد أن قامت شركة تويوتا الشهيرة بإطلاق سيارة لاند كروزر داخل الأسواق العالمية وكذلك الأسواق العربية للعام الحالي 2022، وكان من ضمن تلك الأسواق العربية التي انتشرت بها سيارة تويوتا لاند كروزر هي أسواق المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت وجمهورية مصر العربية، وفي السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة.

مواصفات سيارة تويوتا لاند كروزر الجديدة

هناك العديد من المواصفات الموجودة داخل سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة والتي قد جاء من أبرزها الآتي:

تتوفر داخل السيارة الكثير من عوامل الرفاهية والأمان.

كما تعد سيارة تويوتا لاندكروزر أحد أحدث السيارات التي تتبع فئة سيارات SUV.

ويرجع تاريخ انطلاق هذه الفئة من السيارات للمرة الأولى خلال عام 1951 ميلاديًا واستمر انطلاق هذه النوعية من السيارات حتى عامنا الحالي 2022 ميلاديًا.

وجاءت تلك السيارة بطول يصل إلى حوالي 97 متر تقريبًا، وقد جاء العرض الخاص بالسيارة حوالي 1.99 متر، أما بالنسبة لارتفاع سيارة تويوتا لاندكروزر الجديدة، فهو يصل إلى حوالي 1.86 متر تقريبًا.

أهم المزايا الموجودة في سيارة تويوتا لاند كروزر 2022

كما ذكرنا لكم متابعينا الكرام أن السيارة بها الكثير من المزايا والتي جاء من أبرزها وأهمها ما يلي: