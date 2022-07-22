نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا السيارتين بسعر واحدة أقل من 15 آلاف ريال في المقال التالي

تعتبر سيارات تويوتا من أكثر السيارات المنتشرة في المملكة العربية السعودية وذلك بفضل أدائها الخرافي باختلاف الموديلات التابعة لها، وحصلت علامة تويوتا على شهرتها الواسعة في الخليج لاسيما في السعودية بفضل عدد من السيارات الناجحة للغاية، حيث تقدم الشركة موديل يارس الاقتصادي وكذلك تقدم موديل كورولا الاعتمادي وأيضا تقدم لاندكروزر مفخرة الأرض. سيارات تويوتا السيارتين بسعر واحدة أقل من 15 آلاف ريال هناك سيارات مستعملة في المملكة العربية السعودية حدود الـ15 آلاف ريال سعودي ونستعرض اليوم سيارات بنصف الثمن.

وفي الوقت نفسه يمكنك الحصول على سيارتين بنفس الثمن وهو 15 ألف.

بالتالي هو ما يعني أن سعر السيارة سيكون حدود الـ7500 ريال. تويوتا الجبارة حالات جيدة والسعر حدود الـ7500 ريال هناك سيارة كورولا 2003 في المملكة العربية السعودية، السيارة بسعر 7000 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه السيارة قير عادي وهي تقع في الشرقية، السيارة تحتوي على مكيف قوي.

السيارة مفحوصة ومجددة ولا تشكو من شيء وليست عليها ملاحظات من جانب القير والمحرك.

كذلك السيارة باللون الأبيض وهي مرشوشة للنظافة وهي بدون حوادث. سيارات تويوتا رخيصة في المملكة العربية السعودية وحالات رائعة هناك كورولا هاتشباج في مكة، القير أتوماتيك، حالة السيارة جيدة.

وفي الوقت نفسه الممشى أكثر من 300 ألف كيلومتر.

حالة السيارة مفحوصة ومجددة، السيارة باللون الفضي وحالة البودي الخارجي مقبولة.

سعر السيارة 7 آلاف ريال سعودي، السيارة تحتاج إلى بعض الصيانات في المحرك.

الكشافات الأمامية للسيارة تحتاج إلى التغيير أو التلميع. يارس 2007 بسعر قوي في السعودية والحالة أعلى قيمة مقابل أقل سعر هناك سيارة يارس موديل 2007، ممشى السيارة هو 300 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة بسعر 7500 ريال سعودي، قير السيارة قير يدوي عادي.

السيارة باللون الفضي والبودي يعاني من آثار الشمس والكلح، مكيف السيارة ويحتاج إلى الصيانة.

حالة البودي الخارجية بحاجة إلى الرش، سبب البيع شراء سيارة جديدة.

السيارة مفحوصة ومجددة، السيارة تتواجد في الرياض، صرفية الوقود في السيارة ممتازة.

المصابيح الأمامية بحالة إلى تلميع أو تغيير، كفر المرايا اليسرى غير متواجد. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا السيارتين بسعر واحدة أقل من 15 آلاف ريال - ثقفني

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