نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا سيراتو 2022 بأقل قسط من عبداللطيف جميل عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

أطلقت مجموعة عبداللطيف جميل للتمويل عرض جبار على تقسيط سيارات كيا سيراتو 2022، وهناك عدد ضخم من المزايا في هذا العرض سيجري استعراضها فيما يلي، وتعد شركة عبداللطيف جميل من أكبر شركات تمويل شراء السيارات الجديدة في المملكة العربية السعودية هذا بخلاف كونها وكالة العلامة اليابانية الشهيرة تويوتا. كيا سيراتو 2022 بأقل قسط من عبداللطيف جميل عروض عبداللطيف جميل عرض عبداللطيف جميل على كيا سيراتو يأتي بقسط شهري 1536 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه فئة السيارة ضمن العرض هي 1600 cc سيدان بنزين أتوماتيك DR4. سيارات كيا المشمولة في عرض عبداللطيف جميل للتمويل بالمملكة العربية السعودية ريو 2022 بقسط شهري 1341 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه هناك بيجاس 2022 بقسط شهري هو 1025 ريال.

كذلك هناك سونيت 2022 بقسط شهري 1456 ريال.

أيضا هناك كيا سيلتوس 2022 بقسط 1710 ريال. مزايا العرض على سيارات كيا المقدم من شركة عبداللطيف جميل التقسيط بدون دفعة أولى وبدون مصروفات إدارية وكذلك تدفع شركة عبداللطيف جميل الدفعة الأولى عن العميل.

وفي الوقت نفسه ينتهي العرض في 31 يوليو 2022، التمويل بدون كفيل ومعتمد من الهيئة الشرعية.

عرض دفع وكالة عبداللطيف جميل للتمويل الإيجار الشهري الأول مرتبط فقط بنظام تقسيط الـ60 شهر. تفاصيل العرض على كيا سيراتو 2022 في المملكة العربية السعودية بدقة التقسيط متاح على أكثر من فترة ويمكن اختيار فترات تقسيط تبدأ من 12 شهر حتى 60 شهر.

وفي الوقت نفسه الأرقام التالية تم حسابها على أساس نظام تقسيط الـ60 شهر.

دفعة التملك الأخيرة للسيارة هي 23 ألف و817 ريال.

النسبة السنوية للتمويل هي 23%، المصروفات الإدارية 667 ريال وهي مخصومة ضمن العرض.

ضريبة القيمة المضافة على السيارة هي 12 ألف و349 ريال ويمكن تقسيطها مع دفعات الإيجار الشهري.

سعر السيارة في السعودية بدون ضريبة قيمة مضافة هو 68 ألف و50 ريال.

وفي الوقت نفسه قيمة ضريبة القيمة المضافة 15% على سعر السيارة في حالة شرائها بنظام الدفع الفوري. أبرز إمكانيات سيراتو الجديدة الفئة الأولى الوعرة الجبارة السيارة تأتي بمحرك 183 حصان مكانيكي وناقل حركة أتوماتيك 6 سرعات.

وفي الوقت نفسه السيارة تتسارع وتصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة بعد 12 ثانية تقريبا من انطلاقها.

معدل صرفية الوقود في هذه السيارة هو 9.2 لتر كل 100 كيلومتر. عمر شويل - جدة كيا سيراتو 2022 بأقل قسط من عبداللطيف جميل عروض عبداللطيف جميل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا سيراتو 2022 بأقل قسط من عبداللطيف جميل عروض عبداللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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