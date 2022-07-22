نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات.. سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام في المقال التالي
سيارة تويوتا كراون 2023 ، السيارات الحديثة المزودة بالتقنيات التكنولوجية تصدرت قائمة البحث، حيث يعشق محبي السيارات اختيار المميز والمختلف منها والمصاحبه للبيئة، كما تعتبر سيارة تويوتا كراون من أحدث السيارات التكنولوجية الحديثة والتي تحتوي على خصائص مميزة في وسط قائمة السيارات الحديثة لعام 2023، حيث أن الشركة المصنعة لها حرصت على تزويدها بتقنيات تجعلها تختلف عن باقي السيارات، كما إنها تستطيع التنقل في جميع الطرق الوعرة وتوفر للقائد حماية تامة، وكذلك تحتوي على مميزات أخري تجعل الجميع يبحث عنها وعن أسعارها في الأسواق، لذا سوف نستعرض لكم مواصفات سيارة تويوتا كراون وأسعارها في الخليج.
مواصفات سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية
تنفرد كل سيارة بمواصفات مختلفة عن باقي السيارات، ولكن السيارات الرياضية صديقة البيئة هى التي تتصدر قائمة البحث، ومن هذه السيارات سيارة تويوتا كراون الجديدة، حيث تتزين وسط أفخم سيارات العام الجديد 2023، وتحتوي على هيكل خارجي مختلف عن باقي السيارات، كما تعتبر مزودة بوسائل الدفع الرباعي التي تساعد القائد أثناء القيادة، وغيرها من المواصفات التي تنفرد بها سيارة تويوتا عن باقي السيارات وتتمثل هذه المواصفات في الآتي.
- السيارة مزودة بمحرك هايبرد 2.4 لتر.
- تحتوي على نظام الدفع الرباعي.
- مزودة بمقاعد هوائية مصنوعة من الجلد المبطن الناعم.
- الشكل الخارجي للسيارة كلاسيكي ويناسب التكنولوجيا.
- تم عرض السيارة بثلاث فئات مختلفة.
- سيارة تويوتا كراون مزودة بمصابيح أمامية للرؤية الليلية.
- زجاج مميز ومختلف وعازل للصوت.
- تحتوي على نظام كبح الطوارئ أثناء الرجوع إلى الخلف.
- يمكن الدخول إلى السيارة بدون مفتاح ومن خلال خاصية الدخول الذكي.
- السيارة تحتوي على نظام صوتي مكون من 11 سماعة صوتية.
- سيارة أنيقة وبها كل مميزات السيارات الحديثة.
سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية
تختلف أسعار سيارة تويوتا كراون الحديثة في جميع الأسواق سواء العربية أو الأجنبية، كما أن كل فئة من السيارة تختلف في أسعارها عن باقي الفئات، ويتمثل أسعار سيارة تويوتا في أسواق الخليج في الآتي.
- يصل سعر الفئة القياسية إلى 40 ألف دولار.
- كما يصل سعرها في السعودية إلى 150 ألف ريال سعودي.
- ويبلغ سعر الفئة الأعلى البلاتينيوم 50 ألف دولار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات.. سيارة تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليا في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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