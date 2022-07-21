مواصفات سيارة 2022 Land Rover Range Rover وسعر رينج روفر في السعودية

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عمر شويل - جدة مواصفات سيارة 2022 Land Rover Range Rover ، كل المعلومات التي تدور حول سيارة رينج روفر يمكنك الأطلاع عليها من خلال هذه المقالة قوم بالمتابعه عزيزي القاريء.

مواصفات سيارة 2022 Land Rover Range Rover

على الرغم من أن جذورها تعود إلى أكثر من نصف قرن من الزمان ، فإن التصميم الداخلي الراقي لسيارة رينج روفر 2022 وجاذبيتها من الدرجة الأولى مصممة لجذب المشترين الأثرياء ذوي الياقات البيضاء. على الرغم من أن تحولها قد استغرق عقودًا من الزمن ، فقد وصلت هذه الليموزين المبطنة بالجلد إلى نقطة يبدو فيها سعر البداية المكون من ستة أرقام تقريبًا أمرًا مناسبًا. تتميز الكابينة بتشطيبات راقية مثل الجلد والخشب والسجاد المكدس بكثافة. وهناك الكثير من التكنولوجيا أيضًا. يمكن للمشترين اختيار إما محرك توربيني مضمن بستة أسطوانات أو محرك V-8 توربو مزدوج بقوة 523 حصانًا ، ولكن جميع الطرازات تأتي بشكل قياسي مع ميزات قادرة على القيادة على الطرق الوعرة ، مثل نظام الدفع الرباعي والعجلة الخلفية نظام التوجيه ، ونظام التعليق الهوائي الذي يمكن رفعه للحصول على خلوص أرضي إضافي. قد يجرؤ عدد قليل من مالكي سيارات رينج روفر على المغامرة بعيدًا جدًا عن الطرق المعبدة ، ولكن معرفة أنك تستطيع ذلك إذا أردت هو ، في الواقع ، رفاهية. في تطور غريب ، سيتم بيع هذا الجيل الجديد من رينج روفر ، الذي تم إطلاقه لعام 2022 جنبًا إلى جنب مع طراز 2022 من الجيل السابق حتى نفاد المخزون.

تحديثات رينج روفر 2022

رينج روفر 2022 الجديدة كليًا لا ينبغي الخلط بينها وبين الطراز السابق ، وهو أيضًا 2022 أعيد تصميمها من الألف إلى الياء بتصميم محدث وميزات تقنية جديدة ولمسات فاخرة. سينضم طراز SV أكثر فخامة وقابلية للتخصيص بشكل كبير إلى تشكيلة موديل 2023. الجيل السابق من رينج روفر ، وهو أيضًا طراز 2022 معروض للبيع في الوقت الحالي ، يتلقى بعض التغييرات لعام 2022. تم إيقاف طرازات الديزل V-6 و P400e الهجينة من تشكيلة رينج روفر الجديدة ، تاركًا المحرك التوربيني المضمن بستة أسطوانات والشاحن التوربيني فائق الشحن V-8 كخيارات توليد القوة الوحيدة. يمكن للمشترين الآن أيضًا إضافة نظام أكثر قوة لتأين هواء المقصورة.

مميزات سيارة 2022 Land Rover Range Rover

نوصي باختيار طراز Autobiography متوسط ​​المدى ، والذي يضيف العديد من العناصر المرغوبة التي سيقدرها مشترو السيارات الفاخرة. على سبيل المثال ، تأتي Autobiography بشكل قياسي مع نظام استريو Meridian بقوة 1600 واط يتميز بمكبرات صوت مثبتة بمسند الرأس وإلغاء نشط للضوضاء. سيتم تقديم رينج رور الجديدة بنمطي هيكل قاعدة العجلات القصيرة والطويلة ؛ ونقترح استخدام هذا الأخير لأنه يوفر مساحة للصف الثالث من المقاعد ويوفر مساحة أكبر للشحن.

سعر رينج روفر في السعودية