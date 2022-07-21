نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا وهيونداي للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبأقل قسط شهري في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات تويوتا وهيونداي للتنازل لظروف السفر بدون مقابل وبأقل قسط شهري، تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا CHR مستعملة موديل 2020 طالع عدادها 26000 كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1800 سي سي تولد قوة تعادل 121 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: مراتب مكسوة جلد، تحكم كهربائي بالمقاعد، تحكم دريكسون، نظام تثبيت سرعة، دخول بالريموت، تشغيل المحرك بدون مفتاح، مكيف أوتوماتيك، شاشة ترفيه، حساسات خلفيه، كاميرا خلفية، أبل كار بلاي، فرامل مانعة للانغلاق، وسائد هوائيه، جنوط 17 انش، إنارات ليد وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق عبد اللطيف جميل لغرض السفر وقيمة القسط الشهري 1916 ريال، تم سداد دفعة أولي 4000 ريال + 18 قسط ومتبقي سداد 42 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 39330 ريال.

تويوتا وهيونداي للتنازل لظروف السفر

تتوفر للتقبيل سيارة تويوتا راش مستعملة موديل 2019 طالع عدادها 42000 كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة تعادل 102 حصان والجيربوكس يحتاج إلى تغيير وقيمته مع التركيب 3 آلاف ريال. المواصفات والتجهيزات: مقاعد مخمل، حساس كفرات، مثبت سرعة، مكابح ABS، بلوتوث، 5 وسائد هوائيه، فتح السيارة بالريموت، تشغيل بصمة، مكيف أوتوماتيك، مصابيح ليد، جنوط 17 انش، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، تقنية دعم المكابح. السيارة للتنازل بدون مقابل بسبب السفر وقيمة القسط الشهري 1128 ريال بدون أي متأخرات، إجمالي المبلغ المتبقي 45000 ريال شامل 25 ألف ريال قيمة دفعة التملُك.

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي Tucson فل كامل موديل 2022 طالع عدادها 5000 كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2000 سي سي تولد قوة تعادل 156 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والمميزات: 6 وسائد هوائيه، شاشة ترفيه، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد جلد، نظام تثبيت سرعة، دخول ذكي، تشغيل بصمة، تحكم مقود، جنوط 19 إنش، بانوراما، شاحن لاسلكي، مكيف متعدد المناطق، حساسات أمامية وخلفية + كاميرا خلفية، ليد وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل بتمويل بدون فوائد من خلال بنك الراجحي، قيمة القسط الشهري مع التأمين 1805.92 ريال، تم سداد قسط واحد ومتبقي دفع 59 قسط + 58206 ريال قيمة الدفعة الأخيرة.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتنازل سيارة تويوتا كورولا XLI مطور موديل 2020 مستعملة طالع عدادها 30000 كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1600 سي سي تولد قوة تعادل 121 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. تم تغيير كبوت وصدام أمامي بالوكالة والإير باج والشاص سليم بحالة الوكالة. المواصفات والمميزات: حساسات خلفيه، مثبت سرعة، مكيف يدوي، سنتر لوك، إمكانية التحكم من الدريكسون، حساس كفرات، مقاعد مخمل، فتحة سقف، كاميرا خلفية، جنوط 16 انش وغيرها من التجهيزات. السيارة للتقبيل أقساط بداعي السفر بقسط شهري 1820 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 27 قسط ومتبقي سداد 33 قسط + دفعة نهائية تبلغ قيمتها 23000 ريال قابلة للتقسيط.