نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة نيسان اكس تريل 2023 وسعر نيسان x- trail في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة نيسان اكس تريل 2023 ، تم الكشف بشكل رسمي عن تريل الجديدة كلياً في اليابان حيث أنه قد ظهر في شهر مايو الماضي سيارة الكروس أوفر الـ SUV المدمجة متوسطة الحجم والسيارة الجديدة بالجيل الرابع الذي كانت بداية إطلاقه في عام 2021 التي نتحدث عنها هي نسخة كهربائية من سيارة نيسان X-trail والتي في السوق الأمريكي والسوق الكندي تحمل اسم آخر وهو نيسان روج وفي تلك المقالة سنتحدث عن السيارة التي تنافس العديد من السيارات التي في نفس الفئة كما أننا سنخبركم عن سعر نيسان x- trail ومواصفاتها فتابعونا.

سيارة نيسان اكس تريل 2023

وعن سيارة نيسان اكس تريل 2023 وظهورها قبل شهرين فمواصفاتها هي :-

السيارة بها محرك 4 سلندر بسعة 2.5 لتر.

كذلك هناك تنفس طبيعي في السيارة بقوة 181 حصان.

كما أن عزم دوران السيارة 245 نيوتن متر.

شكل السيارة مُستَمد من سيارة ميتسوبيشي اوتلاندر. كما يوجد في قلب سيارة نيسان x trail محرك بنزين بضغط متغير. لكن المحرك لا يعمل على تشغيل العجلات. وبدلاً من ذلك هو يعمل كمولد لكي ينتج الكهرباء. كذلك يتيح للسيارة تشغيل المحرك ضمن النطاق الأمثل لكي تزداد كفاءتها. كما يؤدي ذلك لتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات بالمقارنة بالمركبة العادية التي تعمل بنظام ICE. سيارة اكس تريل الكهربائية تعتمد على نظام e-4ORCE من شركة نيسان اليابانية. وتنافس تريل الجديدة كلياً سيارة تويوتا راف فور وسيارة هوندا سي ار في. وهذا يعتبر الجيل الثاني من نظام الدفع ويعد Nissan بتقديم المزيد من القوة والنعومة والهدوء في موديلاتها.

تريل الجديدة كلياً ومحرك السيارة

سوف تحافظ نيسان x trail فئة ستاندر القياسية اعتمادها على محرك الاحتراق بسعة 1.5 لتر. كما تعمل السيارة بنظام دفع ثنائي للعجلات 2WD. وهذه النسخة القياسية تأتي مع صفين من الكراسي. كما أن سيارة اسك تريل هايبرد يُزاد عليهم محركين كهربائيين واحد أمامي وآخر خلفي. أما سيارة نيسان x trai فحصلت على الدواسة الإلكترونية وهذا يقلل من استخدام دواسة البركات. وهذا يوفر التباطؤ بشكل تلقائي بمجرد رفع قدم السائق عن دواسة الوقود .

سيارة نيسان اكس تريل 2023 تأتي مع نسخة صفين من الكراسي أو 3 صفوف من كراسي الركاب.كما أنها مزودة بمصدر طاقة 100 فولت “تيار متردد” بقوة قصوى 1500 واط. كما أن شركة نيسان تقول أن السيارة قوية لاستخدامها كمصدر للطاقة في حالات الطوارئ.

سعر نيسان اكس تريل في الدول العربية

قبل أن نتحدث عن سعر نيسان x- trail

فسنتحدث عن داخلية سيارة X-Trail 2023 حيث أنه هناك لوحة عدادات رقمية بمقاس 12.3 إنش. بالإضافة إلى شاشة معلومات ترفيهية تعمل باللمس من نفس الحجم. بالإضافة لـ head-up display أي شاشة أمامية على الزجاج وهي اختيارية بقياس 10.8 إنش.

وأما عن سيارة نيسان اكس تريل 2023 فبدأ سعر نيسان اكس تريل 2023 في اليابان بداية من 23,100 دولار أمريكي. وهذا يعادل 86,625 ريال سعودي. والسعر يصل إلى 32,600 دولار أمريكي وهذا يعادل 122,250 ريال سعودي.