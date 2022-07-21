إمكانيات سيارة Range Rover 2022 من الداخل والخارج وسعر رينج روفر المتوقع في السعودية

إمكانيات سيارة Range Rover 2022 من الداخل والخارج ، من المتوقع أن تأتي نسخة سيارة رينج روفر 2022 الجديدة ، بمميزات لم تأتي من قبل في أي سيارة من نفس الفئة السعرية ، لمن يرغب في معرفة جميع مميزات ومواصفات هذه السيارة قوم بمتابعه الفقارات القادمة .

إمكانيات سيارة Range Rover 2022

تم الكشف عن سيارة رينج روفر 2022 الجديدة كليًا للعالم في حفل مبهرج مناسب من لندن خلال الأيام الماضية ، يدعي فريق تسويق Land Rover أن السيارة عبارة عن مزيج من “الحداثة المذهلة والتحسينات التي لا مثيل لها والقدرة التي لا مثيل لها”، ومما لا يثير الدهشة أن الشركة المصنعة البريطانية تقول إن أحدث طراز هو أكثر النماذج المرغوبة حتى الآن ، كونه النتيجة النهائية لنصف قرن من التحسينات والتعديلات.

مواصفات سيارة رينج روفر من الداخل والخارج

كما يبدو أن المظهر حديثًا بالتأكيد مع كون المخطط عبارة عن مزيج من المنحنيات والخطوط الناعمة للسيارة ، تتوفر التصميمات القياسية المعتادة وقاعدة العجلات الطويلة مع ما تسميه الشركة المصنعة سمات التصميم “الصفاء” و “الجريئة” ، والتي يبدو أنها تغطي كلا طرفي ما قد ترغب في استخدام السيارة من أجله من ناحية المحرك ،من أهم مميزات سيارة Range Rover 2022 أنها تأتي رينج روفر الجديدة مع مجموعة من المحركات الهجينة الخفيفة والمكونات الهجينة ، مع إصدار كهربائي خالص من المقرر أن ينضم إلى الأسطول في عام 2024. أحد الإصدارات المتاحة ، محرك بنزين مزدوج توربو V8 ، سوف الحصول على السيارة من وضع الوقوف حتى 100 كيلومتر في الساعة في 4.6 ثانية.

مميزات سيارة Range Rover 2022

في الداخل ، تأتي السيارة بخيارات تتيح لك إمكانية اختيار الحصول على أربعة أو خمسة أو سبعة مقاعد ، وهناك شاشات تعمل باللمس وفيرة حول المقصورة ، كما كان من قبل ستتوفر السيارة في طرز SE و HSE و Autobiography ، لكن الإصدار الأول الجديد لسيارة رينج روفر من النسخة الذهبية لغروب الشمس سيكون معروضًا لفترة محدودة.

يجب أن تكون السيارة متينة أيضًا ، حيث يبدو أن أسطولًا من النماذج الأولية قد تم أخذها في إطار برنامج اختبار وتطوير عالمي ، والذي تضمن تعريضها للحرارة 45 درجة مئوية في الصحراء و -30 درجة مئوية في القطب الشمالي.

في الواقع تعتبر السيارة وفقًا لتييري بولور ، الرئيس التنفيذي لشركة Jaguar Land Rover “تعبيرًا رائعًا عن رؤيتنا لإنشاء أكثر السيارات الفاخرة المرغوبة في العالم ، للعملاء الأكثر فطنة”.

سعر رينج روفر المتوقع في السعودية