تويوتا هيونداي نيسان مستعملة في السعودية تبدأ بـ٤٥٠٠ ريال لتناسب الجميع

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تويوتا هيونداي نيسان مستعملة في السعودية بسعر رخيص ليبدأ بسعر ٤.٥٠٠ ريال وطالع من أشهر السيارات الموجودة في ساحة السيارات الرائدة نقدمها للمواطن والمقيم في المملكة السعودية بأسعار رخيصة في متناول يد الجميع، نعرض تشكيلة متميزة من سيارات هيونداي ونيسان وتويوتا مستعملة رخيصة في السعودية ليتمكن الجميع من أقتناء سيارات لتساعدهم في الرحلات والسفر والمشاوير الطويلة. تويوتا هيونداي نيسان مستعملة تويوتا كرسيدا موديل ١٩٩١ مستعملة سيارة سيدان طراز قديم ولكن مازال محركها يحتفظ بقوته حيث يسع من السعة اللترية ٣٠٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي بـ ٦ أسطوانات، تنتج كرسيدا قوة ١٩٦ حصان وعزم دوران ٢٤٥ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٤٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة محايل عسير.

السيارة تعرضت لحادث والهيكل به بعض التلف والعيوب نتيجة للاستهلاك.

تحتوي على مكيف، مدخل يو اس بي، راديو ، أنظمة أمان.

سعر تويوتا كرسيدا مستعملة في السعودية بـ ٤.٥٠٠ ألف ريال. هيونداي تراجيت موديل ٢٠٠٣ مستعملة سيارة كروس أوفر كبيرة الحجم تناسب العائلات، تعمل على محرك يدوي ذو ٤ أسطوانات ويسع من السعة اللترية ٢٠٠٠ سي سي وينتج قوة ١٤٠ حصان وقوة عزم دوران ١٨٧ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ١٩٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة العتيقة.

السيارة بحالة جيدة بها عيوب بسيطة في الهيكل.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، نظام ملاحة، مثبت سرعة، شاشة وسائط، راديو، بلوتوث، مشغل ام بي ثري، مدخل يو اس بي، مشغل أقراص، أنظمة حماية.

سعر هيونداي تراجيت مستعملة في السعودية ٧ ألاف ريال. نيسان صني موديل ٢٠٠٤ مستعملة سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم سعة محركها ١٤٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، تنتج صني من القوة ٩٦ حصان ومن عزم الدوران ١٥٦ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الدمام.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج، أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، نظام ملاحة، كاميرا مراقبة خلفية، انذار ضد السرقة، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، راديو، بلوتوث، نظام مانع انغلاق الفرامل، مساعد فرامل.

سعر نيسان صني مستعملة في السعودية بـ ٨.٥٠٠ ألف ريال. عمر شويل - جدة تويوتا هيونداي نيسان مستعملة في السعودية تبدأ بـ٤٥٠٠ ريال لتناسب الجميع - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا هيونداي نيسان مستعملة في السعودية تبدأ بـ٤٥٠٠ ريال لتناسب الجميع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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