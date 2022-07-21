نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا بـ9000 ريال أسعار مفاجأة والحالات خرافية في المقال التالي

تعتبر سيارات تويوتا من أنجح السيارات في دول الخليج لاسيما المملكة العربية السعودية، وتقدم شركة تويوتا اختيارات عديدة ومتنوعة للمتعاملين مع سوق السيارات بالمملكة، وتضمن الشركة اليابانية بتنوع موديلاتها المرونة الكاملة لتلبية جميع احتياجات العملاء بداية من العملاقة لاندكروزر وحتى الاقتصادية الاعتمادية تويوتا يارس، ليس هذا فقط ولكن الشركة العالمية الجبارة تقدم موديلات أخرى تناسب جميع التطلعات سواء كانت للمغامرة أو للاستخدام الرياضي أو العائلي أو الوعر أو على الجانب الآخر الاستخدام العادي داخل المدينة في قضاء الاحتياجات اليومية. سيارات تويوتا بـ9000 ريال حالات مفاجأة والحالات خرافية ونقدم في المقالة التالية حالات تويوتا بأسعار رخيصة في المملكة العربية السعودية، والحالة الأولى هي يارس 2006.

وفي الوقت نفسه السيارة تتواجد في الرياض، قير السيارة قير عادي يدوي، ممشى السيارة أكثر من 300 ألف كيلومتر.

حالة السيارة نظيفة على جانب البودي والملاحظات رش على غطاء المحرك.

السيارة بدون صدمات داخلية، وهي باللون الفضي، حالة الكشافات الأمامية مقبولة.

كذلك السيارة من الداخل جيدة، المرايات الجانبية بحالة جيدة غير أن المرايا جهة اليمين بدون الغطاء البلاستيكي الخلفي لها.

سعر السيارة هو 9000 ريال سعودي قابلة للنقاش. بالسعودية..سيارات قوية بحالات جبارة بأسعار رخيصة وحالات نظيفة بدون ملاحظات السيارة التالية يارس 2006 في الرياض أيضا، قير السيارة عادي، علامة شعار تويوتا في مقدمة السيارة مفقودة.

وفي الوقت نفسه السيارة باللون الفضي، ممشى السيارة هو 210 ألف كيلومتر.

سعر السيارة 8000 ريال سعودي، السيارة ليست مفحوصة ولا تم تجديدها.

حالة الكفرات بحاجة إلى التغيير بالإضافة إلى أن حالة الكشافات الأمامية والخلفية جيدة ولا تحتاج إلى تدخل.

وفي الوقت نفسه المحرك والقير يعملان بدون ملاحظات نهائيًا وليست هناك أي مشكلات تعيق عملهم. تويوتا العملاقة بأسعار ممتازة وللبيع بأقل سعر في المملكة العربية السعودية كذلك هناك يارس 2006 في أبها، القير يدوي، وقود السيارة بنزين، ممشى السيارة أكثر من 250 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه سعر السيارة هو 13 ألف ريال سعودي قابل للنقاش.

السيارة بحالة جيدة والبودي الخارجي مرشوش بالكامل، الكشافات الأمامية لا تحتاج إلى أي تعديل.

جميع زجاج السيارة يعمل بشكل جيد وبدون ملاحظات إطلاقا. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا بـ9000 ريال أسعار مفاجأة والحالات خرافية - ثقفني

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