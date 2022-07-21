بأرخص سعر سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية انتهز الفرصة الآن 

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عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع في السعودية حيث يوجد بالمملكة العديد من السيارات المستعملة والتي تتميز بالمواصفات والتقنيات العالية والحالة الجيدة مع ضمان النظافة والجودة من الداخل والخارج، ومن تلك السيارات سيارات تويوتا مستعملة الآتي تفصيلها.

تويوتا كورولا كروس 2018 مستعملة

تعد ماركة تويوتا من الماركات العالمية في السيارات والتي حازت على ثقة العديد من الأشخاص حول العالم حيث تتميز سيارات تويوتا بالتصميم الأنيق والمواصفات العالمية لذا يمكن شراء تويوتا كورولا كروس الآتي ذكرها وانت مطمئن حيث تتصف بالآتي:-

يوجد بالسيارة فتحة سقف.

وفرش السيارة من القماش الفاخر كما يوجد فرش جلد أيضا.

كما يوجد تكييف داخل السيارة للتبريد.

يوجد أيضا باور ومرايات كهرباء وريموت كنترول.

يتوفر بالسارة مرايات ضم ومرايات إغلاق أيضا .

نوافذ السيارة الأمامية والخلفية نوافذ كهربائية .

زجاج السيارة من الأمية.

يوجد بها نظام بلوتوث ونظام صوت نقي وراديو وأيضا مبدل أقراص.

كما يوج مشغل دي في دي وأسطوانات.

يوجد مدخل AUX وUSB.

يوجد بالسيارة جنوط وكشافات ضباب وقفل مركزي للأبواب.

تتميز السيارة بوجود كاميرا خلفية، أيضا نظام إنذارومثبت سرعة.

مواصفات الأمان داخل سيارة

يتوفر بالسيارة جميع وسائل الأمان من حسسات أمامية والوسادة الهوائية الجانبية ووسادة السائق الهوائية ووسادة للركاب أيضا، كما يوجد نظام توزيع قوة الفرامل EBD ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، كما يتوفر بداخها حساسات خلفيه.

كيفية الحصول على السيارة

يمكنك الحصول على سيارة تويوتا كورولا كروس 2018 بسعر 583 ألف ريال سعودي في الباحة من خلال رقم 0583273197.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2018 مستعملة

احصل على سيارة مستعملة بحالة جيدة من ماركة تويوتا موديل كورولا والتي تم استخدامها أول مرة عام 2011 بسعر 12 ألف ريال سعودي فقط، حيث تتميز السيارة باللون الأبيض الأنيق وبوجود العديد من المواصفات المميزة، ومن الجدير بالذكر أن المسافة التي قطعتها السيارة 194 كم فقط وناقل الحركة في السيارة اتوماتيكي، احصل عليها الآن في تبوك من خلال رقم 0596541434.