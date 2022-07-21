نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة في السعودية بالتقسيط بحالة جيدة وبسعر أقل من 21 ألف ريال سعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في السعودية بحالة ممتازة حيث يوجد الكثير من السيارات المستعملة التي يضطر مالكها لبيعها لظروف مادية شخصية أو للنجديد وشراء سيارة أحدث وليس بالضرورة لعيب بالسيارة، لذا أقدم لكم اليوم موصفات سيارة مستعملة في السعودية بأسعار مناسبة وبحالة جيدة من خلال الآتي.
سيارة هيونداي إلنترا سي أن 7 مستعملة
ماركة السيارة هي هيونداي || Hyundai الشهيرة والمعروفة بقوة الأداء، موديل السيارة من ماركة هيونداي هو إلنترا سي أن 7 || Elantra CN، تم أول استخدام لسيارة إلنترا سي أن 7 هيونداي عام 2017، والمسافة التي قطعتها السيارة 100 كم، ومن الجدير بالذكر أن ناقل الحركة للسيارة اتوماتيكي، وطلاء السيارة باللون الفيراني المميز والوقود الخاص بها البنزين، يمكنك الحصول على السيارة بمدينة تبوك بسعر 20,000 ريال سعودي من خلال الاتصال على رقم 597940338.
سيارة تويوتا أفالون أتوماتيك مستعملة بالتقسيط
احصل الآن علي سيارة تويوتا أفالون أتوماتيك مستعملة موديل 2019 بحالة ممتازة بسعر 80 ألف ريال بالتقسيط المريح، وللتعرف على مواصفات السيارة تابع الآتي:-
- يوجد بالسيارة تكييف ساخن وبارد كما يوجد بها ريموت كنترول.
- تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.
- كما يوجد بها نظام مميز للصوت والزجاج من الفاميه.
- يوجد أيضا رادويو لبث جميع القنوات الإذاعية.
- يوجد وسادة هوائية جانبية كما يوجد وسادة هوائية لسائق السيارة ووسادة هوائية للركاب داخلها.
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مواصفات أخري لسيارة تويوتا أفالون توماتيك مستعملة
كما يوجد نظام فرامل أمن مانع للانغلاق-ABS وتحتوي علي جنوط بالإضافة إلى الآتي:-
- مقاعد السيارة كهربائية.
- قير السيارة اتوماتيكي 8 سرعات والوقود بنزين وعداد السيارة 88.
- محرك السيارة 8 سلندر.
- تحتوي السيارة على نظام البصمة والدخول الذكي.
- مقاعد السيارة من الجلد ويوجد بها نظام تسخين المقاعد وأيضا مثبت سرعات.
- يمكنك التحكم الكامل بالسيارة من الدريكسون كما يوجد شاشة وكاميرا خلفية.
- كما تحتوي السيارة علي فتحة سقف وشاحن لاسلكي وفرامل نظام ABS.
- يوجد بها ثلاث وضعيات للسواقة.
- شواصى السيارة والاربقات سليمة.
- يمكنك الحصول على سيارة تويوتا أفالون توماتيك مستعملة في جدة بسعر 5000 ريال سعودي بالتقسيط من خلال رقم 0596147484.
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