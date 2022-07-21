نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقدم سيارات 2023 بأرخص قسط شهري ودون كفيل للمواطن والمقيم في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات 2023 جديدة بسعر مميز عرض الصيف لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة وبدون كفيل سوف تمتلك سيارة أحلامك في أسرع وقت وبدون أي تعقيدات من خلال أفضل شركات التمويل للسيارات الجديدة والسيارات المستعملة، كما أن السيارة بدون دفعة أولى ولا تحتاج إلى أي رسوم، وسوف تقم بدفع مبلغ قسط شهري 923 ريال فقط وتمتلك سيارتك الشخصية لك ولجميع أفراد أسرتك، والسيارة الجديدة هي موديل 2023، بإجراءات سهلة وبسيطة احصل على سيارة أحلامك ولكن هناك شروط يجب أن ت وافق عليها حتى تحصل على سيارتك في الحال وبدون تأخير.

شروط الحصول على السيارات الجديدة 2023

إذا كنت موظف بالقطاع الحكومي، سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل، أو موظف بالقطاع الخاص فيمكنك التقديم لطلب السيارات موديل 2023 بسعر حصري ومميز لك إذا كان راتبك الشهري يبدأ من 3000 ريال وتكون موظف على رأس العمل لمدة ثلاثة أشهر قبل طلب السيارة، لمحدودي الدخل أرخص 3 سيارات مستعملة بدون مقدم، وتقم بتقديم كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وهناك وفرة كبيرة من عروض السيارات موديل 2023 حتى يحصل جميع الأفراد من المواطنين السعوديين والمقيمين على السيارات الجديدة بدون كفيل في حالة إذا كان السجل الائتماني جيد، فسوف تحصل على السيارة بلا ضامن، كما أن هناك عروض الصيف ستحصل على السيارة المختارة والأنسب لك وسوف يكون القسط الأول والثاني مجاني.

عروض سيارات 2023

هناك أنواع عديدة للسيارات 2023 الجديدة والتي يمكنك أن تختار من بينهم المناسبة لك ولأسرتك، ومن تلك السيارات هي سيارات ديزاير بقسط شهري 923، سيارات للمتقاعدين براتب 1900 ريال، وسيارات ديزاير جي أل أكس بقسط شهري 955 ريال، سيارات مستعملة بضمان 3 سنوات، وسيارات بالينو بدفعة شهرية على 60 شهر 1,28، وهناك سيارات أخرى داخل العروض منها السيدان ومنها الهاتشباك، كما أن الشركة وفرت لك استخدام الحاسبة للمقارنة بين السيارة والأخرى لتحصل على سيارتك المفضلة والمميزة، كما أنه يوجد خدمة مجانية على الطريق لمدة 3 سنوات.

كيفية التقديم لطلب السيارات موديل 2023

سوف تقوم بإحضار المستندات المطلوبة وتشمل صورة من الهوية الوطنية، وصورة من الإقامة إذا كنت مقيم وتكون صلاحيتها لمدة 30 يوم، وصورة طبق الأصل من رخصة القيادة وتكون سارية المفعول، مع تعبئة نموذج طلب سيارات عبد اللطيف جميل الجديدة موديل 2023، وتقديم الطلب للشركة عبر البريد الإلكتروني أو بزيارة أحد الفروع التابعة داخل المملكة العربية السعودية، كما متوفر لك للاستفسار عن العروض الاتصال على رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 طوال أيام الأسبوع، وسوف تمتلك سيارتك بأقل قسط شهري.