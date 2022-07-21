نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط أحصل الآن على سيارة تويوتا كورولا Toyota corolla 2022…عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 دون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية في المقال التالي
عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية، العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على شراء سيارة تويوتا كورولا لأنها سيارة يابانية فاخرة، وهي رائعة ومشهورة في عالم السيارات ولكن البعض لا يمتلك ثمنها بالكامل، ولكن قدمت مجموعة عبد اللطيف للسيارات عروض البيع جبارة، حتى ينال على سيارة الأحلام ذات التقنيات العالية والمواصفات الجبارة والتكنولوجيا الهائلة، وتكون بالتقسيط لمدة خمس سنوات متتالية وإليكم التفاصيل والمميزات والمواصفات لسيارة تويوتا كورولا لعام 2022.
عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم
قامت مجموعة عبد اللطيف للسيارات بتقديم أرخص وأفضل أنواع العروض على سيارة تويوتا كورولا 2022 في المملكة العربية السعودية حتى يتم المشتري الحصول على السيارة بالتقسيط المريح وكان التقسيط لمده خمس سنوات متتالية وليكن تفاصيل التقسيط.
مواصفات عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022
- بعد الإعلان مجموعة عبد اللطيف جميل بتقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على خمس سنوات بالتقسيط المريح، ويصدر تقسيط إلى 900 ريال سعودي وتقسيط يكون شهريا.
- واشترط أن يكون المشتري أن يدفع المقدم أولا وهو تقديم دفعة أولى للسيارة وتكون قيمته 27,164 ألف ريال سعودي.
- وهناك دفعة أخيرة وتكون قيمتها بمبلغ قدره31,720 ألف ريال سعودي للسيارة.
- وتعتبر مجموعة عبد اللطيف للسيارات وضعت سعر الإجمالي للسيارة خلال الفترة التي يتم بها التخطيط وهي 127,014 ألف ريال سعودي،
- مع إضافة المصاريف الإدارية للسيارة والتي تكون قيمتها تصل إلى 79,300 ريال سعودي.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022
- سيارة تويوتا كورولا 2022 لها العديد من المزايا الجميلة، والتي تعتبر من أشهر السيارات المعروفة في الأسواق العالمية، وأيضا في المملكة العربية السعودية، وتعتبر الأكثر طلبا عليها لأن مواصفاتها عالية.
- بها محرك يصل سعته حتي 1,600 سي سي، وقوة الحصان تعادل 120 حصان.
- عزم قوة الدوران فيها 154 نيوتن لكل متر.
- ناقل الحلقة يعمل اوتوماتيكيا أو تلقائيا.
- استهلاك الوقود لسيارة تويوتا كورولا يصل إلى 5.8 لتر عندما تسير 100 كم.
- يوجد بها الكثير من أدوات الأمن والأمان والسلامة مثل الوسادة الهوائية والفرامل التي تكون مانعة للانغلاق.
- وأيضا برنامج التوازن الإلكتروني وتوزيع الإلكتروني وفرامل كهربائية.
- بالاضافة يوجد بها نظام المساعدة عند صعود الطرق المرتفعة وتحتوي على عجلات 16 بوصة.
- كما يوجد بها مصابيح أمامية خاصة بحالات الضباب، وأيضا مصابيح خلفية ومهامها تختص بالمرأة الضوئية.
- تحتوي على بولير خلفي وبه زر التشغيل وإيقاف المحرك.
- تكون المقاعد الخاصة بها مكسوه بالجلد ومريحة عند الجلوس، وبها حساسات خلفية للركن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالتقسيط أحصل الآن على سيارة تويوتا كورولا Toyota corolla 2022…عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 دون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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