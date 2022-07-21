بالتقسيط أحصل الآن على سيارة تويوتا كورولا Toyota corolla 2022…عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 دون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية

عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم من عبد اللطيف جميل بمواصفات ومميزات خيالية، العديد من الأشخاص يرغبون في الحصول على شراء سيارة تويوتا كورولا لأنها سيارة يابانية فاخرة، وهي رائعة ومشهورة في عالم السيارات ولكن البعض لا يمتلك ثمنها بالكامل، ولكن قدمت مجموعة عبد اللطيف للسيارات عروض البيع جبارة، حتى ينال على سيارة الأحلام ذات التقنيات العالية والمواصفات الجبارة والتكنولوجيا الهائلة، وتكون بالتقسيط لمدة خمس سنوات متتالية وإليكم التفاصيل والمميزات والمواصفات لسيارة تويوتا كورولا لعام 2022.

عروض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 بدون مقدم

قامت مجموعة عبد اللطيف للسيارات بتقديم أرخص وأفضل أنواع العروض على سيارة تويوتا كورولا 2022 في المملكة العربية السعودية حتى يتم المشتري الحصول على السيارة بالتقسيط المريح وكان التقسيط لمده خمس سنوات متتالية وليكن تفاصيل التقسيط.

مواصفات عرض تقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022

بعد الإعلان مجموعة عبد اللطيف جميل بتقسيط سيارة تويوتا كورولا 2022 على خمس سنوات بالتقسيط المريح، ويصدر تقسيط إلى 900 ريال سعودي وتقسيط يكون شهريا.

على خمس سنوات بالتقسيط المريح، ويصدر تقسيط إلى 900 ريال سعودي وتقسيط يكون شهريا. واشترط أن يكون المشتري أن يدفع المقدم أولا وهو تقديم دفعة أولى للسيارة وتكون قيمته 27,164 ألف ريال سعودي.

وهناك دفعة أخيرة وتكون قيمتها بمبلغ قدره31,720 ألف ريال سعودي للسيارة.

وتعتبر مجموعة عبد اللطيف للسيارات وضعت سعر الإجمالي للسيارة خلال الفترة التي يتم بها التخطيط وهي 127,014 ألف ريال سعودي،

مع إضافة المصاريف الإدارية للسيارة والتي تكون قيمتها تصل إلى 79,300 ريال سعودي.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2022