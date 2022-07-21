مواصفات تويوتا كامري 2023 الجيل الجديد تعرف على سعر Toyota Camry 2023 في الأسواق

مواصفات تويوتا كامري 2023 الجيل الجديد . التي يبحث عنها ملايين الأشخاص نظرا لتميزها عن باقي السيارات الأخري من نفس فئتها السعرية. فهي أكثر سيارة تقتصد في أستهلاك الوقود بشكل كبير. تتميز Toyota Camry 2023 سيارة السيدان بمقصورة داخلية واسعة جدا ومريحة. كما أضافت شركة تويوتا الكثير من التقنيات الحديثة للسيارة مع الكثير من مواصفات الأمن والسلامة للسائق. مع إضافة ثلاثة أنواع من المحركات القوية التي تقدم أفضل أداء على الطرق. لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني مواصفات ومميزات كامري ٢٣ كما أعلنت عنها شركة تويوتا وسعرها في الأسواق. فتابعوني لمعرفة كافة التفاصيل.

مواصفات تويوتا كامري 2023 الجيل الجديد

أعلنت مؤخرا شركة تويوتا بشكل رسمي عن مواصفات تويوتا كامري 2023 الجيل الجديد . الذي ينتظرها الكثير من عشاق ومحبي سيارات السيدان الفخمة من تويوتا. وهذه هي مواصفات السيارة :

تأتي السيارة بأكثر خيار من المحركات وهي كالتالي : المحرك الأولي يأتي بسعة 2.5 لتر. بقوة 178 حصان. بعزم دوران 235 نيوتن متر. أستهلاك الوقود في السيارة هو 7.5 لتر لكل 100 كم. معدل التسارع 9.3 لسرعة 100 كم متر من الثبات. حيث تصل السرعة القصوى في المحرك 195 كم في الساعة. المحرك الثاني في تويوتا كامري 2023 يأتي بسعة 3.5 لتر. بقوة 298 حصان. بعزم دوران 33 نيوتن متر. أستهلاك الوقود في السيارة هو 7.8 لتر لكل 100 كم. معدل التسارع 6.3 لسرعة 100 كم متر من الثبات. حيث تصل السرعة القصوى في المحرك 235 كم في الساعة. المحرك الثالث يأتي بسعة 2.5 لتر. بقوة 208 حصان. بعزم دوران 202 نيوتن متر. أستهلاك الوقود في السيارة هو 4 لتر لكل 100 كم. معدل التسارع 9.3 لسرعة 100 كم متر من الثبات. حيث تصل السرعة القصوى في المحرك 202 كم في الساعة.

تتميز كامري 2023 من الداخل بمقصورة فسيحة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب.

بمقصورة فسيحة لتوفير أكبر قدر من الراحة للركاب. عجلات بقياس 18 بوصة.

المصابيح الأمامية للسيارة led.

مقعد السائق قابل للتعديل كهربائيا. يمكن التحكم بشكل آلي بالمناخ ثنائي المنطقة.

يوجد شاشة تعمل باللمس بقياس 7 بوصة للترفية والمعلومات.

المقاعد الخلفية قابلة للطي.

كما يوجد نظام أبل كار بلاي ونظام أندرويد أوتو للهواتف الذكية.

تأتي كامري 2023 بالكثير من مميزات الأمان والسلامة وهي كالتالي : وسائد هوائية للسائق والمقعد الأمامي. وسائد جانبية وحساسات ركن أمامية وخلفية. كذلك يوجد نظام aeb. ونظام تحذير مغادرة المسار. نظام تثبيت السرعة التكيفي. كاميرا خلفية. مراقبة أشارات المرور. كما يوجد فرامل تلقائية في الطوارئ.

بالكثير من مميزات الأمان والسلامة وهي كالتالي : تتوفر سيارة تويوتا كامري 2023 الشكل الجديد كليا بنظام الدفع الرباعي.

بنظام الدفع الرباعي. مجموعة نقل حركة ذات 4 أسطوانات أو v6.

تتوفر السيارة بالعديد من الألوان الجذابة.

سعر تويوتا كامري 2023

كما أعلنت شركة تويوتا عن سعر السيارة في الأسواق وهو كالتالي :

سعر السيارة عالميا يبلغ نحو 27.970 دولار أمريكي.

كما بلغ سعر تويوتا كامري 2023 في السعودية نحو 104.000 ريال سعودي.

كانت هذه هي مواصفات تويوتا كامري 2023 الجيل الجديد الذي تم الإعلان عنها حتي الآن من شركة تويوتا. نرجو منكم متابعتنا باستمرار لمعرفة كل ما هو جديد عن السيارة في حالة الإعلان عنه.