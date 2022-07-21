نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات وصل البلاد…أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO ومميزاتها الجبارة وأسعارها الخيالية في البلاد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO ومميزاتها الجبارة وأسعارها الخيالية في البلاد، سيارة تويوتا برداوا 2023 مواصفات ومميزات وأسعار السيارة في مصر والسعودية هو ما يبحث عنه محبي اقتناء السيارات المميزة والتي تباع بأسعار مناسبة ومنها السيارة التويوتا البرداوا لذلك سنوضح خلال السطور القادمة مواصفات الطراز الجديد منها وأسعارها في مصر والسعودية.

أهم مواصفات سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO

مواصفات السيارة تويوتا برداوا 2023 تتلخص في .

محركه فيستطيع مستخدمها أن يختار من محركاتها لأنها تحتوي على محركين هما:

الأول سعته 2.7 لتر وعدد أسطواناته 4 أسطوانات وقوته 164 حصان وقوة عزمه 246 نيوتن / متر .

وهو محرك أوتوماتيكي بدفع كلي ويستهلك وقود 12.4 لتر كل 100 كيلو متر.

ومعدل تسارعه 13.5 ثانية لتصبح سرعته 100 كيلو متر من الثبات.

الثاني سعته 3 لتر بنزين وعدد أسطواناته 4 أسطوانات وقوته 161 حصان وقوة عزمه 400 نيوتن / متر.

ويحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي ودفعه كلي، يستهلك وقود 8.5 لتر كل 100 كيلو متر.

ومعدل تسارعه 11.7 لتر لتصبح سرعته 100 كيلو متر من الثبات.

مميزات سيارة تويوتا برادو 2023

يبحث المصريين والسعوديين عن سعر السيارة تويوتا برادوا 2023 لمزاياها المتعددة المتمثلة فيما يلي:

سيارة موثوق فيها بدرجة عالية إضافة إلى اعتماديتا.

أداءها قوي حتى في الطرق الصعبة.

تحتوي على تجهيزات قياسية متعددة.

جذابة وأنيقة من الداخل.

عيوب سيارة تويوتا برادو 2023

بالرغم من المزايا التي تتميز بها تويوتا برادو 2023 إلا أنها تحتوي على بعض العيوب المتمثلة فيما يلي:

مساحة صفها الثالث ضيقة.

السيارة مرتفعة بدرجة تؤثر على ركوبها جيدًا.

محرك البنزين الخاص بها غير اقتصادي في الاستهلاك.

سعرها مبالغ فيه.

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 بالسعودية

تتراوح أسعار السيارة تويوتا برادو 2023 من 168 ألف ريال إلى 223 ألف ريال تفاصيل أسعارها هي:

التي إكس الـ3 أبواب بـ168 ألف ريال.

وسيارة التي إكس الـ1 سعرها 168 ألف ريال.

التي إكس الـ 3 سعرها 178 ألف ريال.

ويبلغ سعر سيارة التي إكس ال ديزل سعرها 188 ألف ريال.

التي إكس 6.1 سلندر 193 ريال.

وسيارة التي إكس الـ6,2 سلندر بـ193 ريال.

التي إكس 1 سعرها 200 ألف ريال.

كما يبلغ الفي إكس 1 سعرها 207 ألف ريال.

التي إكس الـ ذكرى 70 عام سعرها 215 ألف ريال.

الفي إكس 1 ميد نيت بـ223 ألف ريال

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في الامارات

قد يصل متوسط سعر سيارة تويوتا برادو في الامارات إلي 153.400 درهم .

سعر سيارة تويوتا برادو 2023 في مصر