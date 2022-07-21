نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص سيارات تويوتا راش 2022 مستعملة بالتقسيط وحالات جيدة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم إليكم اليوم أفضل سيارات تويوتا راش مستعملة بالتقسيط متوفرة في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات، حيث تعتبر سيارات الراش المقدمة من شركة “تويوتا” اليابانية هي من أفضل السيارات التي تعمل بخاصية الدفع الكلي للعجلات والتي تسير بقوة وثبات عالي على السرعات العالية وفي الطرق الغير ممهدة، وتتميز سيارات الراش بالكلاسيكية والعصيرة في آن واحد وما يميز هذا العرض أنه يمكنك التقسيط على أسعارها ويتم تقديمها بأسعار مناسبة للكثير من الفئات المجتمعية.

سيارات تويوتا راش مستعملة بالتقسيط في السعودية

ومن أبرز سيارات تويوتا راش المقدمة في سوق المستعمل السعودي والتي سنقوم بتقديمها لكم اليوم بأبرز مواصفاتها كل مما يلي:-

1. تويوتا راش 2020 STD

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار السيارة في نهايات عام 2019م وكان من المقرر أن تنتشر في جميع أسواق السيارات في بدايات الربع الأول من عام 2020م، موديل السيارة هو راش من تويوتا والسيارة حالتها الداخلية والخارجية جيدة ومتوفرة في مدينة جازان داخل المملكة العربية السعودية، تم تصنيفها بأنها واحدة من أفضل السيارات العائلية الكبيرة، ناقل حركة السيارة يعمل بشكل أوتوماتيكي ولونها الخارجي فضي وعدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها تتراوح بين 60 ألف إلى 69 ألف و99 كيلو متر، السيارة بضمان يصل إلى ثلاث سنوات بقسط شهري قيمته 1.410 ريال سعودي ولم يتم تحديد سعر السيارة ويمكنكم الاتصال على رقم 8002442211.

2. تويوتا راش 2022 STD

أبرز مواصفات السيارة:-

تعد واحدة من أفضل سيارات تويوتا راش المتطورة التي تم تقديمها للعام الجاري عام 2022م في اليابان وانتقلت بعد ذلك إلى جميع أسواق السيارات، فئة السيارة هي STD ومتوفرة في مدينة الرياض داخل المملكة العربية السعودية بسعر قيمته تبدأ من 71 ألف و300 ريال سعودي وبضمان يصل إلى ثلاث سنوات ويتم تحديد قيمة القشط الشهري بالتواصل مع مالك السيارة والتساوم عليه من خلال رقم 0553338097 من أي رقم داخل السعودية أو خارجها، لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من خمسة أبواب و ناقل الحركة يعمل أوتوماتيكيًا و تعمل بوقود البنزين.