وحش البلاد الروسى وصل...سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 مواصفاتها الداخلية وعيوبها وأسعارها فى بعض البلاد

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سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 ،ثمن سيارة لادا نيفا 2022 الوحش الروسي يعمل من خلال الجر الرباعي للعجلات وتجمع في تصميمها الخارجي ما بين الكلاسيكية والعصرية لتناسب جميع العملاء، ويحمل الموديل الجديد للادا نيفا 2022 عدة تعديلات مختلفة من حيث أمكانيات السيارة الداخلية وشكلها الخارجي لتجعلها تدخل في منافسة كبيرة مع سيارات شهيرة تعرف باسم لادا برونتو وتم إطلاق أول أصدار لها في الأسواق في عام 1977 وهي إنتاج روسي من شركة افتوتوفاز. سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 المواصفات الداخلية للسيارة لادا نيفا 2022 بسعة 1600 سي سي يعمل موتور سيارة لادا نيفا الذي تصل قوتها الإجمالية إلى 114 حصان.

وتحمل السيارة خيار أخر للمحرك تبلغ سرعته 2000 سي سي و إجمالي قدرته 168 حصان.

المحرك الأول يتميز بناقل الحركة يدوي، أما المحرك الثاني يعتمد في تشغيله على ناقل الحركة أوتوماتيك يتكون من ست نقلات.

عجلات السيارة من نوع بلاستيك مقاوم للكسر يجعلها تسير على مختلف الطرق بسلاسة وثبات.

يبلغ مقاس جنوط سيارة لادا نيفا 2022 النحو 15 بوصة وتعتمد الفرامل علي نظامي الحقن الإلكتروني ومانع الانغلاق ABS.

تتوفر بالسيارة عدة إمكانيات مثل منفذ USBومخارج اي يو اكس.

تدعم السيارة خاصيتي البلوتوث واتصال وأي فاي.

كما تحتوي على نقطة لشحن الهواتف الذكية بدون سلك.

تشمل أيضا ابل كار بلاي وأندر ويد أوتو. عيوب وسلبيات سيارة لادا نيفا 2022 لا يمكن استخدام سيارة لادا نيفا 2022 للاستخدام العائلي لأن الصالون الداخلي لها ضيق من عدد كافي من الأفراد.

للاستخدام العائلي لأن الصالون الداخلي لها ضيق من عدد كافي من الأفراد. لم يتم تطوير ناقل الحركة المقترن بالمحرك الثاني للسيارة فما زال يعمل بشكل يدوي.

وبذلك يفتقر للتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيك في عملها.

ويستغرق المحرك وقتا طويلا حتى يعمل، كذلك لا تتناسب للسيارة السير على الطرق الحديثة بسبب ضعف ثباتها سعر سيارة لادا نيفا موديل 2022 في السعودية وبعض الدول بلغ سعر سيارة لادا نيفا 2022 في مصر نحو 163 ألف جنيه مصري وذلك الفئة في الأولى.

في مصر نحو 163 ألف جنيه مصري وذلك الفئة في الأولى. أما الثانية فيبلغ سعرها 183 ألف جنيه مصري والفئة الثالثة بسعر 192 ألف جنيه.

وبلغ سعرها في المملكة العربية السعودية 36 ألف ريال سعودي.

أما في روسيا تباع بسعر 717 ألف روبل روسي.

وفي أمريكا بسعر 9635 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة وحش البلاد الروسى وصل...سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 مواصفاتها الداخلية وعيوبها وأسعارها فى بعض البلاد - ثقفني

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