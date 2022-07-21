وحش السيارت وصلت البلاد …سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage مواصفاتها وألوانها المختلفة وأسعار بعض فئاتها السيارة الأكثر كفاءة

سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage ،تعد سيارات كيا سبورتاج 2023 من السيارات العصرية التي تناسب فئة الشباب من خلال ألوانها الجميلة التي تصل إلى 13 لون مختلف لترضى جميع الأذواق وتصميمها الجذاب من الداخل والخارج والخامات عالية الجودة التي تدخل في فرش المقصورة الداخلية بالإضافة إلى خيارات المحرك المتعددة والفئات التي تتنوع أسعارها مما يعطي فرصة للعميل اختيار أنسب موديل من كيا سبورتاج 2023.

سيارة كيا سبورتاج 2023 Kia Sportage

تعتبر سيارة كيا سبورتاج 2023 من اهم السيارات الحديثة وسوف نقدم لكم مواصفات وأسعار السيارة من خلال من ثقفني .

ألوان سيارة كيا سبورتاج 2023

سيارة كيا سبورتاج 2023 متاحة في السوق السعودي من خلال 13 لون هم:

اللون الأبيض أللؤلؤي

لون الأشعة تحت الحمراء

اللون البرتقالي المذاب

اللون المادي الفولاذي

اللون الأخضر الداكن

اللون الأسود أللؤلؤي

اللون الأبيض كاسا

اللون الرمادي

اللون الفضي البراق

اللون الكحلي المعدني

اللون البرونزي

اللون الليموني الرطب

وتلك الألوان متاحة في أغلب الفئات ماعدا اللونين الفضي والبرونزي غير متوفرين في الفئة GT-Line.

مواصفات محرك سيارة كيا سبورتاج 2023

1- المحرك الأول

سعة المحرك: 2 لتر

القوة: 159 حصان

ناقل الحركة: أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات

نظام الدفع رباعي أو أمامي

استهلاك الوقود 13.8 كم/لتر

نوع المحرك : محرك بنزين

2- المحرك الثاني تيربو

سعة المحرك 1.6 لتر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك 7 سرعات مزدوج كلتش

نظام الدفع: رباعي للعجلات استهلاك الوقود 14.7 – 16.1 كم / لتر

أسعار الفئات المختلفة سيارة كيا سبورتاج 2023

كيا سبورتاج LX 2.0 L 2WD تباع بسعر 95,448 ريال سعودي.

كيا سبورتاج LX 2.0 L 4WD متوفرة بسعر 101,888 ريال سعودي

كيا سبورتاج LX 1.6 T 4WD B1 بسعر 105,913 ريال سعودي.

كيا سبورتاج 2023 LX 1.6 T 4WD B2 متاحة بسعر 115,688 ريال سعودي.

كيا سبورتاج 2023 EX 1.6 T 4WD M1 تبلغ قيمتها السعرية 134,548 ريال سعودي.

كيا سبورتاج 2023 EX 1.6 T 4WD M2 بقيمة 150,684 ريال سعودي.

كيا سبورتاج 2023 SX 1.6T 4WD تباع بسعر 158,698 ريال سعودي.

مميزات كيا سبورتاج 2023