 الموديلات الجديدة تعرف علي مواصفات سيارة لادا نيفا وأسعارها

تعد سيارة لادا نيفا واحد من أفخم العربيات الروسية والتي يطلق عليها الوحش، وتعد من الموديلات الجديدة لهذا العام، كما أن السيارة رباعية الدفع، وهذه الصفة من أهم المميزات الموجودة بها، كما أن التزايد على اقتناء هذا النوع ارتفع جدا لما يحمله هذا النوع من مواصفات، حيث أقامت الشركة المصنعة لها بعمل تصميم مميز جعل الكثير يبحث عن سعرها والوصول إلى أدق التفاصيل الموجودة بها وذلك قبل شرائها، كما أن هيكل السيارة لامع وألوانه جذابه جعلت الكثير يعشق هذا التصميم منذ أن تم الإعلان عن نزولها الأسواق، كما أن السعر التي تم نزولها به مناسب للكثير.

أهم مواصفات سيارة لادا نيفا الروسية

تتميز السيارات الروسية بالمواصفات عالية الجودة كما يفضل هواة اقتناء السيارات هي السيارات الروسية لأنها من السيارات التي تتحمل الطرق والمشقة لذلك أهم مواصفات سيارة لادا نيفا هو:

محرك السيارة قوي لدرجة كبيرة حيث تبلغ مساحة إلى 1700 سم مكعب، أو ما يعادل سبعة لتر.

تتخطى قوة المحرك إلى أكثر من 83 حصان، ويكون عزم الدوران الموجود بها نحو 128 نيوتن خلال المتر الواحدة.

السرعة القصوى للسيارة تصل إلى 145 كم أثناء الساعة.

تتيح السيارة خمس سرعات مختلفة، تستطيع من خلالها التحكم في السرعة المناسبة لك.

تم نزول عدد من الطرازات الجديدة لهذه السيارة في المملكة المتحدة.

كما تتمكن من التحكم في القيادة سواء يدويا أو اوتماتيك.

قطر العجلات يبلغ خمسة عشر بوصة.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022

تم إصدار أربع طرازات مختلفة من سيارة لادا نيفا مما يتزايد البحث لمعرفة مميزات كل منهم من خلال محرك البحث الرسمي جوجل وذلك من خلال البحث عنها في الموقع الرسمي للسيارة والمميزات الموجودة بها هي: