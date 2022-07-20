نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل في المملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل، لجميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، حيث متوفر للجميع الحصول على السيارات المستعملة بدون مقابل، فهناك من يبحث عن سيارة مستعملة تكون بسعر جيد والأخر يود الحصول على سيارة جديدة ولكن بسعر مخفض، فالجميع يحلم بامتلاك سيارة تساعده في التنقل وعند شراء الطلبات، كما أنه يجب أن تكون بها جميع الكماليات التي يحلم بها لتكون أمان له ولجميع أفرام عائلته، ولذلك قامت مجموعة كبيرة من شركات التمويل داخل المملكة بتقديم عروض وخدمات تمويلية للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بسعر جيد، ولكن اليوم سنتحدث عن أفضل سيارات للتنازل بدون مقابل داخل المملكة العربية السعودية.

سيارات للتنازل بدون مقابل

يمكنك أن تحصل على أفضل السيارات للتنازل بدون مقابل من خلال التقديم على طلب السيارة المعروضة، سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات، إذا كنت من محبي السيارات المستعملة فيمكنك امتلاك سيارة أحلامك بأقل الأسعار وبإجراءات ميسرة، سيارة مستعملة موديل 2020 بقسط 1,137 ريال، ولك حرية الاختيار في السيارة التي تناسبك من السيارات الموجودة في المعرض، ومن تلك السيارات فئات وموديلات متنوعة ومنهم كالأتي:

سيارة مستعملة تويوتا يارس 2022

السيارة مستعملة وللتنازل بدون مقابل، لونها أبيض ومتواجدة في تبوك، وعدد الممشى للسيارة من 10 ألف كيلومتر حتى 19 ألف كيلومتر، وهي سيدان أوتوماتيك، بقسط شهري 1,255 ريال سعودي.

سيارة تويوتا راش 2019

السيارة المعلن عنها هي مستعملة ومتواجدة في جازان ونوعها أوتوماتيك، والسيارة عائلية إذا كنت تبحث عن سيارة تصلح للعائلة، لونها أبيض موديل 2019، وعدد السير يبدأ من 100 ألف كيلو متر وحتى 119 ألف كيلومتر، بقسط شهري 1,128 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا 2022

من أهم المواصفات التي تحملها السيارة هي أنها ذات اللون الأبيض ومستعملة ومتواجدة في حائل، وعدد السير من 20 ألف كيلو وحتى 29 ألف كيلو، والسيارة سيدان والسيارة للتنازل بدون مقابل، ومبلغ التقسيط الشهري 1,890 ريال.

سيارة تويوتا أفالون للتنازل بدون مقابل

السيارة مستعملة وهي موديل 2021 وسيدان، كما أن لونها أبيض ومتواجدة في أيها، وهي نوع أوتوماتيك وعدد سيرها من 70 ألف كيلو وحتى 79 ألف كيلو، بقسط شهري 2,270 ريال سعودي، ومتوفر لك الأرقام للاتصال لطلب السيارات المستعملة بإجراءات بسيطة وسهلة حتى تمتلك سيارة أحلامك في أسرع وقت.