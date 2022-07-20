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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة أحدث موديل للتنازل بدون مقابل في السعودية، نستعرض معكم اليوم بقية عروض تقبيل السيارات لهذا الأسبوع من المملكة وكلها موديلات 2022، حيث توفرت سيارة مازدا 6 2022 طالع عدادها 28000 كم للتنازل بدون مقابل في جده، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2500 سي سي تعمل بنظام دفع أمامي والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الأساسية: جنوط 17 بوصة، تشغيل ذكي، مقاعد مخمل، مثبت سرعة، بلوتوث، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية، حساسات خلفية، التحكم عن طريق الريموت. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 960 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 3 اقساط ومتبقي سداد 57 قسط + دفعة أخيرة قابلة للتقسيط على سنتين قيمتها 37 ألف ريال.

سيارات مستعملة أحدث موديل للتنازل

تتوفر للتقبيل بالجوف سيارة فورد تورس 2022 ترند طالع ممشاها 15000 كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2000 سي سي تولد قوة 232 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الرئيسية: مقاعد جلد، عجلة قيادة مغطاة بالجلد، فتحة سقف، مانع اصطدام فرملة تلقائية، فرامل مانعة للانغلاق، نظام تثبيت سرعة، دخول + تشغيل ذكي، جنوط 18 انش، تحكم دريكسون، حساسات خلفيه، ليد، كاميرا خلفية، مكيف متعدد المناطق، نظام التحذير في المناطق العمياء + نظام تحذير مغادرة المسار وغيرها العديد من التجهيزات المميزة. السيارة متوفرة للتنازل بدون مقابل على بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 2390 ريال، متبقي سداد 57 قسط + دفعة أخيرة 57730 ريال قابلة للتقسيط على سنتين.

تتوفر للتنازل سيارة شيري تيجو 8 2022 فل كامل طالع عدادها 31000 كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 2000 سي سي تولد قوة 170 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. التجهيزات الأساسية: نظام تكييف هواء أوتوماتيكي مع مكيف خلفي، مقاعد جلد، 7 مقاعد، سقف بانوراما، حساسات أمامية وخلفية، كاميرات 360 درجة، مثبت سرعة، جنوط مقاس 18، كشافات ضباب أمامية وخلفية، شاشة ذكية تعمل بنظام أبل كار بلاي وأندرويد اوتو. السيارة متوفرة للتنازل تقسيط بدون رسوم وبدون فوائد من خلال مصرف الراجحي بقسط شهري 1145 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 اقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة الأخيرة 31 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

سيارات للتنازل تقسيط بدون مقابل

تتوفر سيارة هيونداي ازيرا فل موديل 2022 طالع عدادها 30000 كم للتقبيل بقسط مريح بقيمة 1458 ريال شهرياً، الماكينة 6 اسطوانات حجمها 3500 سي سي والجيربوكس أوتوماتيك. تم إضافة حامي زجاج امامي وتظليل عازل حراري بضمان مدى الحياة، تم إضافة حماية لكامل السيارة مدمج مع النانو من شركة جيوشيلد. السيارة متوفرة للتقبيل بدون شروط على بنك الراجحي ومتبقي سداد 50 قسط + دفعة نهائية قيمتها 60 ألف قابلة للتقسيط.

التجهيزات الرئيسية للسيارة : دخول ذكي مع تشغيل عن بعد، قيادة شبة ذاتيه، تحديد ومحافظة على المسار، رادار تفاعلي، انظمة تفادي الاصطدام الامامي والخلفي مع فرامل الطواريء، نقاط عمياء، كاميرات 360 (5 كاميرات)، اضاءة محيطية ( 64 لون)، مكيف لمس (شاشة)، شاشة وسطية الكبيرة + الطبلون شاشة، نفيقيشن خرائط، مقاعد جلد + سقف شامواه، إمكانية عرض المعلومات الاساسية على الزجاج، عرض النقاط العمياء عالطبلون، 7 إيرباقات، شاحن لاسلكي، نظام صوتي فاخر 14 سماعة.