نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال بالسعودية تخفيضات على سيارات تويوتا المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال بالسعودية، حالتها العامة جيدة جدا من الداخل والخارج لها الكثير من المزايا خاصة سيارة تويوتا التي تمتاز بالقوة على الطريق وقدرات عالية بالأخص في قوة المحرك وبسعر مخفض ايضا، كما أن سيارات تويوتا عند شراءها من الأنواع التي يسهل عليك بيعها مرة أخرى لإنها سيارة قليلة المشاكل والتصليحات، ورغبة منا في شراء سيارة خالية من المشاكل وتكون قليلة النفقات، وذات قدرة حصانية عالية بأسعار مخفضة، فتابعوا معنا عروض تخفيضات على سيارات تويوتا المستعملة بأسعار متفاوتة.

سيارة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال سيارة اعتمادية

سيارات تويوتا من السيارات القوية على الطريق والتي يكثر البحث عنها لإنها من أنواع السيارات المنخفضة في سعرها ومع ذلك فهي قوية وتمتاز بأنه يمكن بيعها مرة أخرى بسهولة، كما أن السيارة قليلة التصليحات ولا تسبب لمالكها الكثير من المشاكل.

سيارة تويوتا كورولا بسعر 7000 ريال بمحرك 1.5 لتر

تأتي سيارة كورولا المستعملة معتمدة ومدعومة بالعديد من المزايا، حيث أن السيارة على الشرط مستعدة للفحص خالية من العيوب، السيارة بمواصفات مجلس التعاون الخليجي، متوفرة في معرض بالقصيم وجاهزة للشحن أيضاً لأي مكان خارج المملكة، ناقل الحركة للسيارة نوعه CTV.

لون طلاء السيارة الخارجي باللون الفضي رمادي. وقود محرك السيارة تويوتا كورولا يعمل بالبنزين. تحتوي السيارة على شاشة كمبيوتر لعداد الممشى سجلت قراءة 190 ألف كيلو متر. من مزايا السيارة المعروضة للبيع بها كاميرا خلفية. نظام تثبيت السرعة للسيارة المحافظة على السرعة بشكل دقيق من دون الحاجة إلى الضغط على دواسة الوقود. كما تتضمن السيارة على نظام ملاحة، حساسات الركن. سعر السيارة تويوتا كورولا طراز عام 2006 كاش تبلغ نحو 7000 ريال سعودي.

سيارة كامري ماركة تويوتا مستعملة بسعر 7000 ريال

موديل السيارة تويوتا كامري طراز 2013 المستعملة تحتوي على ناقل حركة اوتوماتيك، كما أن السيارة تستخدم البنزين كوقود، تتضمن السيارة على شاشة عداد الممشى المسافات للسيارة بنحو 205 ألف كيلو متر، طلاء السيارة الخارجي باللون الأبيض.