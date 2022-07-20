نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كامري 2022 عرض عبد اللطيف جميل بـ600 ريال تقسيط شهرى على 5 سنوات في المقال التالي
تويوتا كامري 2022 عرض عبد اللطيف جميل بـ600 ريال تقسيط شهرى، حيث قامت مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية لبيع وشراء السيارات بعمل عرض تقسيط مميز على سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022م، وتعد سيارة تويوتا كامري من أشهر وأفضل فئات سيارات شركة “تويوتا” اليابانية والتي هي أعلى موثوقية في الأسواق وتتميز بإمكانيات متطورة والعديد من وسائل الحماية والأمان ووسائل الترفيه والتكنولوجيا تابعوا معنا.
تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف بـ600 ريال
- عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كامري موديل 2022م.
- يبدأ بقسط شهري قيمته تصل إلى حوالي 600 ريال سعودي.
- والدفعة الأولى من قيمة القسط الشهري تبلغ 57.176 ريال سعودي.
- بينما قيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 39.560 ريال سعودي و سعر السيارة الكلي يبدأ من 86 ألف ريال سعودي.
أبرز مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022
تتميز سيارة تويوتا كامري موديل 2022م بالعديد من الإمكانيات المتطورة والعديد من المواصفات الجبارة التى تميز السيارة والتي يرغب فيها كل مشتري أن تكون في سيارته ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:-
- يبلغ طول تويوتا كامري 2022 حوالي 192 بوصة وعرضها يصل إلى حوالي 73 بوصة.
- بينما يصل طول قاعدة السيارة إلى حوالي 112 بوصة.
- ويصل وزن السيارة من 3241 رطل إلى 3572 رطل ومساحة وحجم شحن السيارة يبلغ 15.1 قدم مكعب وتنتمي السيارة إلى فئة سيارات السيدان.
- تعمل السيارة بخاصية الدفع الكلي للعجلات (خلفي وأمامي) ويقترن الموتور بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا ويتكون من ثماني سرعات مختلفة.
- محرك السيارة سعته تصل إلى 2500 سي سي (2.5لتر) ويتكون من أربع أسطوانات وعدد أحصنة قوة دفعه 206 حصان.
- يبلغ أقصى عزم دوران للموتور يصل إلى 249 نيوتن لكل متر والتسارع من السكون حتى 100 كيلو متر لكل ساعة يحدث في غصون 7.6 ثانية.
- تتميز السيارة بوجود خاصية كشف النقط العمياء على الطريق وخاصية تنبيه القائد عند الحركة المرورية الخلفية.
- نظام السيارة الصوتي من النوع JBL ويتكون من ثمان سماعات.
- تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح ومزودة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق من النوع ABS.
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