تويوتا كامري 2022 عرض عبد اللطيف جميل بـ600 ريال تقسيط شهرى على 5 سنوات

تويوتا كامري 2022 عرض عبد اللطيف جميل بـ600 ريال تقسيط شهرى، حيث قامت مجموعة عبد اللطيف جميل الشهيرة في المملكة العربية السعودية لبيع وشراء السيارات بعمل عرض تقسيط مميز على سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022م، وتعد سيارة تويوتا كامري من أشهر وأفضل فئات سيارات شركة “تويوتا” اليابانية والتي هي أعلى موثوقية في الأسواق وتتميز بإمكانيات متطورة والعديد من وسائل الحماية والأمان ووسائل الترفيه والتكنولوجيا تابعوا معنا.

تويوتا كامري 2022 من عبد اللطيف بـ600 ريال

عرض تقسيط تويوتا كامري 2022 من مجموعة عبد اللطيف جميل على سيارة تويوتا كامري موديل 2022م.

يبدأ بقسط شهري قيمته تصل إلى حوالي 600 ريال سعودي.

والدفعة الأولى من قيمة القسط الشهري تبلغ 57.176 ريال سعودي.

بينما قيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 39.560 ريال سعودي و سعر السيارة الكلي يبدأ من 86 ألف ريال سعودي.

أبرز مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022

تتميز سيارة تويوتا كامري موديل 2022م بالعديد من الإمكانيات المتطورة والعديد من المواصفات الجبارة التى تميز السيارة والتي يرغب فيها كل مشتري أن تكون في سيارته ومن أبرز هذه المميزات ما يلي:-