بدون دفعة أولي وبدون رسوم أدارية … احصل الآن على سيارة توروس ترند 2023 بمواصفات جبارة ولمدة 5 سنوات صيانة وضمان

سيارة توروس ترند 2023 بمواصفات جبارة، تعتبر سيارة توروس ترند 2023 من أحدى أنواع السيارات للجيل الثامن من سيارات سيدان طويلة الأمد المقدمة من فورد، وتتسم السيارة بتصميم خارجي متميز إلى جانت توفرها العديد من المميزات والتجهيزات بالداخل والخارج، والسيارة تعتمد في العمل على محرك قوي بنزين بسعة 2 لتر ويولد عنه قوة 232 حصان، ومن المقرر أن يتم طرحها في السوق السعودي للسيارات بسعر يبدأ من 128,88 ريال سعودي للفئة الأولى وتصل الفئة الأعلى من فورد توروس ترند 2023 حتى 155,000 ريال سعودي، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات السيارة وعروض التقسيط الخاصة بها.

سيارة توروس ترند 2023 بمواصفات جبارة

مواصفات سيارة سيارة توروس ترند 2023

السيارة متاحة بمحرك قوي ذات سعة 2000 سي سي، يبلغ عدد الأسطوانات 4 وينتج عنها قوة حصان تبلغ 232 حصان.

السيارة ذات عزم دوران يبلغ نحو 366 نيوتن لكل متر وتدعم العمل بالدفع الأمامي ومزودة بناقل حركة أتومتاتيك.

السرعة القصوى للسيارة تبلغ نحو 200 كم للساعة، واستهلاك السيارة للوقود يبلغ نحو 15,9 كم لكل لتر.

تحتوي على الكثير من وسائل الترفيه ونظام الوسائط المتعدد سهل الاستخدام، مع أداء جيد مع تسارع قوي وكبير.

السيارة مصممة من الداخل يغلب عليه طابع عملي، وتحتوي على العديد من مميزات الأمان القياسية.

التصميم الخارجي للسيارة حيوي وملفت بدرجة كبيرة للانتباه.

تتجسد فورد توروس بالقوة الكبيرة عن طريق وقفتها العريضة والرموز ألتصميمه الدقيقة.

مصممة بشكل مأمن للراحة لك ولتلبية جميع الاحتياجات، وتضم تقنيات تساعد السائق بالتحكم التكيفي لثبات السرعة.

تدعم وجود نظام نجنب الاصطدام ونظام للنقطة العمياء للقيام برصد المركبات التي لا يراها قائد السيارة.

كما تمتلك السيارة بالداخل منافذ للشحن اللاسلكي ووجود شاشة مركزية متميزة للغاية ذات مقاس 13.2 بوصة.

تحتوي على 8 شاشات رقمية ذات مقاس 8 بوصة، وسوف تصل السيارة لصالات العرض بالشرق الأوسط في القريب وتتمتع بتصميمها الجديد الكلي ومحرك توربيني ولمسات فريدة للغاية مع العديد من التقنيات المتميزة.

عروض تقسيط سيارة توروس ترند 2023