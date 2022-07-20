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سيارات مستخدمة في السعودية بأسعار منافسة ومخفضة في سوق المملكة حيث تبدأ بسعر ٥ ألاف ريال وطالع، نقدم أهم السيارات الرائدة والتي لها شهرة واسعة بفضل تصاميمها ومحركاتها القوية واعتماديتها التي لا تضاهي أسعارها المغرية، نعرض سيارات مستعملة في السعودية بسعر رخيص حتى تتناسب مع جميع المواطنين والمقيمين فيها. سيارات مستخدمة في السعودية ميتسوبيشي لانسر موديل ٢٠٠٢ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية، تأتي بمحرك سعته اللترية ١٣٠٠ سي سي والناقل الحركي له يدوي يعمل بـ ٤ أسطوانات، وينتج قوة حصانية ٨٩ سي سي وينتج عزم دوران ١٣٥ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلمتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بحي الدار البيضاء.

السيارة بحالة حيدة، توجد بعض التلف والغدوش البسيطة على الهيكل نتيجة الاستهلاك.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة في السعودية ٥ ألاف ريال. جي ام سي يوكن موديل ١٩٩٩ مستعملة سيارة دفع رباعي ذو ٧ راكب عائلية كبيرة الحجم، تعمل على محرك سداسي الأسطوانات، والسعة اللترية للمحرك تسع ٣٥٠٠ سي سي مع ناقل حركة يدوي وتنتج قوة ٢١٥ حصان وعزم دوران ٣٤٥ نيوتن.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة المشرفة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا توجد سابقة حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، راديو، مدخل يو اس بي، أضوية، وسائد هوائية، مثبت سرعة، انذار ضد السرقة، نظام ملاحة دقيق.

سعر جي ام سي يوكن مستعملة في السعودية ٦ ألاف ريال. تويوتا كامري ٢٠٠٦ مستعملة سيارة سيدان كبيرة الحجم عائلية .، يعمل محركها على سعة لترية ٢٤٠٠ سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك وله ٤ أسطوانات، ينتج قوة ١٥٦ حصان وقوة عزم دوران ١٦٢ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٧٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة البرية.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا لا تشتكي من أعطال وليس لها سابقة حوادث.

تحتوي مكيف، وسائد هوائية، راديو، بلوتوث، شاشة وسائط، انذار ضد السرقة، مثبت سرعة، أنظمة حماية.

سعر تويوتا كامري مستعملة في السعودية ٧ ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات مستخدمة في السعودية تبدأ بسعر 5 ألاف ريال الشراء من المالك مباشرة - ثقفني

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