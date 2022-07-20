مواصفات ومميزات سيارة بوغاتي شينتوديتشي موديل 2022 وسعرها في الأسواق العربية

سيارة بوغاتي 2022 شينتوديتشي، من السيارات نادرة التصنيع والتي ليس لها مثيل في العالم، في الوقت الذي تتنافس فيه الشركات لتصنيع سيارات تحقق أرباح عالية، تأتي بوغاتي دون تعب لتكتب سطور نجاحها واكتساحها السوق بأقلام من ذهب، فهي سيارة فريدة ومميزة من نوعها، ومن خلال المقال التالي نستعرض معكم مميزات ومواصفات بشكل مفصل مع معرفة سعرها في السوق العربية.

سيارة بوغاتي 2022 شينتوديتشي

أسرع ما أنتجته شركة فولكس فاجن الألمانية، فهي أحد الموديلات الرياضية الأغلى تكلفة في العالم على مستوى السيارات الرياضية، حيث إن الشركة قامت بتصنيعها لمدة أربع سنوات متواصلة لتكون الأفضل على الإطلاق، ولتخرج لنور بهذه الإطلالة الساحرة.

مواصفات سيارة بوغاتي 2022 شينتوديتشي

تأتي سيارة بوغاتي بأحدث موديلاتها بمجموعة من المواصفات يمكن عرضها بالطريقة التالية:

طول السيارة لا يتعدى الأربع أمتار وعرضها لا يتخلى المترين.

بها ناقل حركة اتوماتيك بسبعة سرعات مختلفة.

أقصى سرعة تصل لها السيارة هي 408 كيلو متر في الساعة.

كتلتها 1888 كيلو غرام.

المحرك ضخم يتكون من ستة عشر أسطوانة.

بسعة لترين تصل إلى ستة لتر.

بالسيارة أربعة شواحن توربينية تنتج ما يعادل 1600 حصان.

تتغير سرعة السيارة وتصل حتى 100 كم في الساعة في غضون ثانيتين.

السيارة بالكامل مصنعة من الكربون والتيتانيوم.

مميزات سيارة بوغاتي 2022 شينتوديتشي

تتميز هذا النوع من السيارات بعدة مزايا تجعلها الخيار الأول عند الشراء، وهذه الميزات هي:

معدل استهلاك الوقود فيها أربعين لتر لكل مائة لتر بنزين.

خزان الوقود بها يتسع لتر بنزين.

عملية استهلاك الوقود تتم في ثلاثة عشر دقيقة.

إمكانية مراقبة ضغط الهواء داخل الإطار من داخل السيارة.

المقاعد الامامية جلدية ومريحة.

تحتوي على مقصورة فاخرة بها كل مميزات السيارات الاخرى.

بها نظام تشغيل بدون مفتاح ونظام موسيقي فاخر.

سعر سيارة بوغاتي 2022 شينتوديتشي

يختلف سعر السياره حسب الدولة المراد الشراء منها وسعرها المحدد في السوق العربية كلاتي: