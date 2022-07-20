العملاق وصل مصر والسعودية..سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للمنافسه

سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، بمجرد ما تبدأ عائلتك في النمو والكبر تبحث عن سيارة مناسبة للعائلات ذات مساحة كبيرة وواسعة لضمان راحة العائلة وتحتوي على عدد كراسة أكثر من السيارة العادية، تحمل مساحة كبيرة مناسبة لحالات السفر ورياضية حتى تناسب أوقات الخروج العائلية اليومية، تحتوي على وسائل أمان لضمان حماية عائلتك وذات تحكم ثابت دون الشعور باهتزازات السيارة، سيارة كيا كارينز 2023 إحدى السيارات العائلية المناسبة لك.

سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية

تعد سيارة كيا كارينز من السيارة الكبيرة الفارهة والتى تسع لعدد كبير من الأشخاص، لذا تعتبر تلك السيارة من السيارات العائلية المميزة بفضل مواصفاتها الرائعة.

السيارة من السيارات العائلية والتى تسع لعدد يصل 7 أفراد بداخلها وهى من فئة السيدان.

تحتوي السيارة على ناقل حركة يدوى به 6 سرعات.

ناقل حركة ذكى من 8 سرعات، كما يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

سيارة مقدمة رياضية مع مصابيح أمامية نحيفة ليد.

شبكة السيارة الأمامية مزخرفة بالكروم.

شبكة السيارة من الأسفل بها مصد أمامي محدد بالكروم.

وجهة السيارة الأمامية مرتفعة.

جنوط العجلات الخاصة بالسيارة مصنوعة من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة.

سقف السيارة مسطح بالكامل تمامًا حتى يعطى مساحة داخلية مناسبة للرأس.

أبواب السيارة الجانبية لها لونان.

مصد السيارة من الخلف مصنوع من مادة الكروم مع بعض اللمسات الماسية.

لوح خلفي باللون الأسود الفاخر لحماية السيارة ذو شكل لامع.

وسائل أمان سيارة كيا كارينز

لضمان سلامة أسرتك وعائلتك قامت شركة كيا بتوفير أحدث وأروع وسائل الأمان لك:

وسائد هوائية موزعة بالسيارة عددها 6 وسائد.

حتى لا تتعرض السيارة لفقدان الجر تم توفير بها نظام تحكم إلكترونى ثابت.

التحكم في ثبات السيارة.

مكابح موزعة على جميع عجلات السيارة.

حساسات للركن الأمامي.

حساسات خاصة بحالات المطر.

كاميرا خلفية.

التحكم في فرامل أُناء المنحدرات.

ألوان وأبعاد سيارة كيا كارينز 2022

تم إطلاق السيارة بأربع ألوان ومختلفة ذو طابع راقي ومتميز، تشمل تلك الألوان: الأبيض، الفضي، البني، الأزرق.

أما عن أبعاد السيارة:

ارتفاع 170.1 سنتيمتر.

عرض 180.3 سنتيمتر.

طول 453.8 سنتيمتر.

قاعدة عجلات 277.8 سنتيمتر.

أسعار سيارة كيا كارينز 2022

هناك بعض الأسعار من المتوقع سعر السيارة بها وهي:-

أسعار سيارة كيا كارينز 2022 في مصر

سعر الفئة الأولي يصل إلي 625 ألف جنية .

أما سعر الفئة الثانية قد يصل إلي 660 ألف جنية .

وسر الفئة الثالثة يصل إلي 700 ألف جنية .

أسعار سيارة كيا كارينز 2022 في السعودية