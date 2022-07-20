نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العملاق وصل مصر والسعودية..سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للمنافسه في المقال التالي
سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، بمجرد ما تبدأ عائلتك في النمو والكبر تبحث عن سيارة مناسبة للعائلات ذات مساحة كبيرة وواسعة لضمان راحة العائلة وتحتوي على عدد كراسة أكثر من السيارة العادية، تحمل مساحة كبيرة مناسبة لحالات السفر ورياضية حتى تناسب أوقات الخروج العائلية اليومية، تحتوي على وسائل أمان لضمان حماية عائلتك وذات تحكم ثابت دون الشعور باهتزازات السيارة، سيارة كيا كارينز 2023 إحدى السيارات العائلية المناسبة لك.
سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية
- تعد سيارة كيا كارينز من السيارة الكبيرة الفارهة والتى تسع لعدد كبير من الأشخاص، لذا تعتبر تلك السيارة من السيارات العائلية المميزة بفضل مواصفاتها الرائعة.
- السيارة من السيارات العائلية والتى تسع لعدد يصل 7 أفراد بداخلها وهى من فئة السيدان.
- تحتوي السيارة على ناقل حركة يدوى به 6 سرعات.
- ناقل حركة ذكى من 8 سرعات، كما يتوفر بها ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.
- سيارة مقدمة رياضية مع مصابيح أمامية نحيفة ليد.
- شبكة السيارة الأمامية مزخرفة بالكروم.
- شبكة السيارة من الأسفل بها مصد أمامي محدد بالكروم.
- وجهة السيارة الأمامية مرتفعة.
- جنوط العجلات الخاصة بالسيارة مصنوعة من سبائك الألمنيوم مقاس 16 بوصة.
- سقف السيارة مسطح بالكامل تمامًا حتى يعطى مساحة داخلية مناسبة للرأس.
- أبواب السيارة الجانبية لها لونان.
- مصد السيارة من الخلف مصنوع من مادة الكروم مع بعض اللمسات الماسية.
- لوح خلفي باللون الأسود الفاخر لحماية السيارة ذو شكل لامع.
وسائل أمان سيارة كيا كارينز
لضمان سلامة أسرتك وعائلتك قامت شركة كيا بتوفير أحدث وأروع وسائل الأمان لك:
- وسائد هوائية موزعة بالسيارة عددها 6 وسائد.
- حتى لا تتعرض السيارة لفقدان الجر تم توفير بها نظام تحكم إلكترونى ثابت.
- التحكم في ثبات السيارة.
- مكابح موزعة على جميع عجلات السيارة.
- حساسات للركن الأمامي.
- حساسات خاصة بحالات المطر.
- كاميرا خلفية.
- التحكم في فرامل أُناء المنحدرات.
ألوان وأبعاد سيارة كيا كارينز 2022
- تم إطلاق السيارة بأربع ألوان ومختلفة ذو طابع راقي ومتميز، تشمل تلك الألوان: الأبيض، الفضي، البني، الأزرق.
أما عن أبعاد السيارة:
- ارتفاع 170.1 سنتيمتر.
- عرض 180.3 سنتيمتر.
- طول 453.8 سنتيمتر.
- قاعدة عجلات 277.8 سنتيمتر.
أسعار سيارة كيا كارينز 2022
هناك بعض الأسعار من المتوقع سعر السيارة بها وهي:-
أسعار سيارة كيا كارينز 2022 في مصر
- سعر الفئة الأولي يصل إلي 625 ألف جنية .
- أما سعر الفئة الثانية قد يصل إلي 660 ألف جنية .
- وسر الفئة الثالثة يصل إلي 700 ألف جنية .
أسعار سيارة كيا كارينز 2022 في السعودية
- قد يصل سعرها من 82 ألف ريال إلي 610 ريال سعودي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العملاق وصل مصر والسعودية..سيارة كيا كارينزKIA Carens 2022 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للمنافسه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.