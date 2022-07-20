فخامة وشياكة تويوتا كراون 2023 احدث سيارة في السوق بمواصفات وامكانيات جبارة

إليكم أبرز مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كراون 2023 وأسعارها في سوق المملكة العربية السعودية للسيارات، حيث تعد سيارة تويوتا الجديدة هي واحدة من أفضل السيارات التي قامت بتقديمها شركة “تويوتا” اليابانية في الفترة الأخيرة، وقامت تويوتا يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2022م بالكشف عن كل مواصفات السيارات وأبرز مميزاتها وسنقوم بتوضيح كل ذلك في السطور التالية من مقالنا اليوم بخصوص كل المعلومات عن السيارة الجديدة من تويوتا.

أبرز مواصفات ومميزات سيارة تويوتا كراون 2023

تتميز السيارة بالكثير من المواصفات والإمكانيات والمميزات الغير متوفرة في الكثير من السيارات التي من نفس فئتها السعرية وتم تقديمها في نفس العام والتي تتمثل فيما يلي:-

تأتي أبعاد السيارة من طول وعرض وارتفاع أربعة أمتار و928 مللي متر، متر و839 مللي متر ومتر واحد و539 مللي متر على الترتيب.

بينما يأتي طول قاعدة عجلات السيارة حوالي مترين و850 مللي متر ومقاس جنوط عجلات السيارة تبلغ حوالي 21 بوصة ومصنوعة من الألومنيوم الفاخر ومطلية بالكروم اللامع.

مقاس شاشة السيارة التي تقوم بعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية يبلغ حوالي 12.3 بوصة وتعمل باللمس وتتميز بأنها سريعة الاستجابة وتعمل بدقة عالية ووضوح كبير.

كما أن السيارة مزودة بنظام خاص بالتحديثات من خلال الهواء وهي مزودة بشاشة أخرى خاصة بالعداد الرقمي ومقاسها يبلغ 12.3 بوصة.

السيارة مزودة بنظام مساعد الصوت الذكي وهي سيارة تنتمي إلى فئة سيارات الكروس وفر آر سي وتتكون من محرك سعته تبلغ 2400 سي سي بقوة دفع 340 حصان.

كما أن السيارة مزودة بشاحن تروبيني سعته 2400 سي سي ويقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات مختلفة.

تعد هذه السيارة بأنها من أفضل سيارات تويوتا والتي نالت شعبية كبيرة بسبب إمكانياتها المتطورة وهي حصلت على علامة جيدة في الولايات المتحدة الأميركية من ضمن السيارات الأعلى تطورًا.

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في السعودية

تم تقديم فئتين من السيارة في سوق المملكة العربية السعودية والفئة الأولى منها هي فئة إكس إل إي ومقدمة بسعر يبدأ من 177 ألف ريال سعودي بينما الفئة الثانية وهي الليمتد سعرها يبدأ من 180ألف ريال سعودي وهي الفئة الأعلى تجهيزًا من الأولى.