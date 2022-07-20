نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحصل على سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022 بالتقسيط….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل في المقال التالي
أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، سيارة تويوتا راش 2022 مواصفاتها المميزة، سيارة عائلية ذات 7 مقاعد موفرة للوقود بمعدل استهلاك 6.6 لتر بمعدل تسارع 13 ثانية من الصفر حتى 100 كيلو، بقوة 103 حصان وعزم دوران 136 لفة، أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط المريح علي 5 سنوات من شركة عبد اللطيف جميل، بأقل قسط شهرى يمكنك دفعه وبدون الحاجة لكفيل.
أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022
سوف نقدم كل ما يخص عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 وسوف نتعرف على مميزات عرض التقسيط .
كعادة شركة عبد اللطيف جميل قامت بطرح عروض تقسيط سيارة تويوتا راش موديل عام 2022.
حيث يمكنك تقسيط سعر السيارة على 56 سنوات بالتقسيط المريح.
- يعفى العميل من دفع أي رسوم إدارية.
- القسط الأول من تقسيط السيارة تتحمله الشركة عنك، وهذا الأمر الذي كان عقبة للكثير من العملاء.
- لا الحاجة لوجود أي كفيل تقسيط السيارة.
- أقساط السيارة تدفع بشكل شهرى وليس أسبوعي، كما أنك تظل في تقسيط سعر السيارة حتى تصبح لك بالكامل.
- القسط الشهري للسيارة حوالي 1140 ريال سعودي، ويستمر التقسيط بهذا المبلغ مدة 5 سنوات.
- يتواجد العديد من فئة السيارة وهناك منها ما هو أعلى سعرًا.
- لذا قيمة القسط الشهرى لسيارة تويوتا راش جى إل هو 1217 ريال سعودي.
مميزات عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022
- لا يوجد دفعة مقدمة من خلالها يمكنك حجز تقسيط السيارة، بل تبدأ بالأقساط على الفور.
- يمكنك تقسيط السيارة من خلال 40% فقط من إجمالي راتبك الشهرى.
- يمكنك تمويل دفعة السيارة الأخيرة وذلك أثناء شراء السيارة بعد دفع كافة الأقساط الشهرية لها.
- من أفضل مميزات ذلك العرض وهو أنه لا يوجد للسيارة ضريبة مضافة.
- تتحمل الشركة نسبة الضريبة المضافة حتى توفر للعملاء السعر المناسب لتقسيط السيارة دون إضافة عوائق لهم.
- وأكثر ما يتميز به هذا العرض من شركة عبد اللطيف هو كونك لا تحتاج لكفيل .
- حتى يكون لك ضامن للشركة من أجل الحصول على السيارة.
- تثق الشركة بجميع عملائها وتقدم لهم أفضل الخدمات والعروض المتميزة لضمان راحتهم وتوفير رغباتهم في الحصول على سيارة الأحلام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحصل على سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022 بالتقسيط….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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