أحصل على سيارة تويوتا راش Toyota Rush 2022 بالتقسيط….أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 بدون مقدم لمدة 5 سنوات من عبد اللطيف جميل، سيارة تويوتا راش 2022 مواصفاتها المميزة، سيارة عائلية ذات 7 مقاعد موفرة للوقود بمعدل استهلاك 6.6 لتر بمعدل تسارع 13 ثانية من الصفر حتى 100 كيلو، بقوة 103 حصان وعزم دوران 136 لفة، أحصل على سيارة تويوتا راش 2022 بالتقسيط المريح علي 5 سنوات من شركة عبد اللطيف جميل، بأقل قسط شهرى يمكنك دفعه وبدون الحاجة لكفيل.

أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022

سوف نقدم كل ما يخص عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022 وسوف نتعرف على مميزات عرض التقسيط .

كعادة شركة عبد اللطيف جميل قامت بطرح عروض تقسيط سيارة تويوتا راش موديل عام 2022.

حيث يمكنك تقسيط سعر السيارة على 56 سنوات بالتقسيط المريح.

يعفى العميل من دفع أي رسوم إدارية.

القسط الأول من تقسيط السيارة تتحمله الشركة عنك، وهذا الأمر الذي كان عقبة للكثير من العملاء.

لا الحاجة لوجود أي كفيل تقسيط السيارة.

أقساط السيارة تدفع بشكل شهرى وليس أسبوعي، كما أنك تظل في تقسيط سعر السيارة حتى تصبح لك بالكامل.

القسط الشهري للسيارة حوالي 1140 ريال سعودي، ويستمر التقسيط بهذا المبلغ مدة 5 سنوات.

يتواجد العديد من فئة السيارة وهناك منها ما هو أعلى سعرًا.

لذا قيمة القسط الشهرى لسيارة تويوتا راش جى إل هو 1217 ريال سعودي.

مميزات عرض تقسيط سيارة تويوتا راش 2022