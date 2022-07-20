أسطورة السيارات.. سيارة لادا نيفا lada niva 2022 في السعودية بأسعار ومواصفات ولا في الاحلام 

سيارة لادا نيفا lada niva 2022، يعتبر الشعب السعودي من أكثر الشعوب العاشقة للسيارات الكلاسيكية والرياضية التي تستطيع السير في العوائق والجبال وجميع الأماكن الوعرة، وخاصة لأن السعودية تنتشر بها الأماكن الجبلية، كما تعتبر سيارة لادا نيفا من أحدث موديلات السيارات التي ظهرت خلال هذا العام، فهي تساعد القائد أثناء القيادة، وتعتبر من السيارات الملائمة للسير على جميع الطرق، كما تعتبر من أفضل السيارات التي تناسب جميع الفئات، وكذلك تحتوي على مظهر خارجي كلاسيكي ومصممه بخواص الدفع الرباعي ومزودة من الداخل بأحدث تقنيات القيادة، ونظراً لكثرة البحث عن سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا بالسعودية سوف نستعرضها لكم خلال السطور التالية.

مواصفات سيارة لادا نيفا lada niva 2022

مواصفات سيارة لادا نيفا لا تعد ولا تحصى، فهي من السيارات المزودة بأحدث تقنيات التكنولوجيا من الداخل والخارج، كما تعتبر من سيارات الجيل الجديد المطروح في الأسواق هذا العام، حيث انتشرت السيارة في الأسواق السعودية حتى أصبحت ذات شهرة كبيرة وبدأ الجميع يبحث عن مواصفاتها التي جعلتها تختلف عن باقي السيارات، وتتمثل مواصفات سيارة لادا نيفا في الآتي.

تصل سرعة السيارة إلى 145 كيلو متر في الساعة.

محرك السيارة قدره 1700 سي سي.

السيارة مزودة بخمس سرعات مختلفة.

تحتوي على عجلات 15 بوصة.

مزودة بفرامل مانعة للانزلاق.

قوة محرك السيارة 83 حصان ويبلغ عزم الدوران 128 نيوتن.

الهيكل الخارجي كلاسيكي.

متوفر منها أربع موديلات مختلفة.

كما أن السيارة تحتوي على هيكل قابل لمواجهة الصدمات.

السيارة تحتوي في الخلف على مصابيح ليد لتضئ في الليل.

كما أن هذه السيارة تساعد القائد أثناء القيادة.

مزودة بتقنيات آمان لحماية القائد.

سعر سيارة لادا نيفا 2022 في السعودية

يمكن شراء سيارة لادا نيفا من الأسواق السعودية، حيث أصبحت متاحة بأربع موديلات مختلفة حتى تتيح للمشتري الاختيار حسب الرغبة والنوع المناسب له وكذلك الشكل الخارجي، كما أن أسعارها لا تعد مرتفعة بالنسبة لمواصفاتها الممتازة، ويمكن شراء سيارة لادا نيفا من السعودية بمبلغ يصل إلى 36 ألف ريال سعودي، كما يبلغ سعر السيارة ثمنها في روسيا 717 ألف روبل روسي.