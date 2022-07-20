نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بداية من 5.500 ألف درهم إماراتي وبحالة جيدة ومواصفات عالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع، يرغب الكثير من المواطنين بدولة الإمارات في الحصول على سيارة بحالة جيدة ومواصفات عالية، ولكن يقف أمامهم عائل واحد وهو أسعار السيارات الباهظة الثمن لذلك يبحثون عن السيارات المستعملة المعروضة للبيع، ونعرض لكم زوار موقعنا ثقفني الكرام قائمة بأسعار ومواصفات السيارات المستعلمة المعروضة للبيع.
سيارات تويوتا مستعملة للبيع بداية من 5.500 ألف درهم إماراتي
يعرض سوق المستعمل بالإمارات الكثير من السيارات المستعملة بمواصفات عالية وأسعار مناسبة للأسر ذات الدخل المحدود، ومن أكثر السيارات التي تشهد إقبال كبير هي سيارات ماركة تويوتا، وفيما يلي أسعار ومواصفات سيارات تويوتا ببداية من سعر 5.500 ألف درهم إماراتي.
للبيع سيارة تويوتا كامري 2000 مستعملة
سيارة للبيع في رأس الخيمة بالإمارات ماركة تويوتا موديل كامري 2000، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.
- أربعة سليندر وخمسة باب.
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- وقود السيارة البترول.
- سعر السيارة 5.500 ألف درهم إماراتي.
سيارة للبيع تويوتا كامري 2001 مستعملة
للبيع سيارة ماركة تويوتا فئة كامري 2001 مستعملة برأس الخيمة في الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 240 ألف كيلو متر.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- السيارة تعمل بالبترول.
- خمسة باب وأربعة سليندر.
- سعر السيارة 6.800 ألف درهم إماراتي.
للبيع تويوتا ايكو 2003 سيارة مستعملة
سيارة ماركة تويوتا ايكو للبيع موديل 2003 بمدينة دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي بالسيارة 200 ألف كيلو متر.
- اللون الخارجي بالسيارة أبيض.
- أربعة سليندر وخمسة باب.
- سعر السيارة 7.999 ألف درهم إماراتي.
سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة للبيع
للبيع سيارة تويوتا موديل كامري 2005 مستعملة برأس الخيمة بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي بالسيارة 200 ألف كيل متر.
- خمسة باب وأربعة سليندر.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- الوقود بالسيارة البترول.
- نوع السيارة سيدان.
- السيارة نظيفة من الخارج والداخل.
- سعر السيارة 11 ألف درهم إماراتي.
سيارة تويوتا كامري 2009 مستعملة للبيع
معروض للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2009 بالشارقة بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.
- خمسة باب وأربعة سليندر.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- سعر السيارة 13.500 ألف درهم إماراتي.
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