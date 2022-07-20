نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل السيارات تعرف على مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا ومميزاتها في المقال التالي
سيارة تويوتا كورولا تعد هذه السيارة من أفضل السيارات التي ظهرت مؤخرا في عالم السيارات من داخل الأسواق العالمية، حيث أن مواصفاتها تتميز بالتصميم الحديث والتكنولوجيا الذكية، وهذا بجانب خصائص الأمان كما أنها تحتوي على 6 وسائد هوائية، ويمكنك أيضا التحكم في ثبات السيارة ويوجد بها أيضا مانع الحركة لمنع السرقة، وتحتوي أيضا على مساحة كبيرة لتكفي العائلة، وتتميز هذه السيارة بجاذبية التصميم الداخلي والخارجي، كما يمكنك طي المقاعد الخلفية حتى يتم إتاحة مساحة كبيرة لراحة عائلتك.
مواصفات سيارة تويوتا كورولا
تتمتع السيارة تويوتا كورولا بعدة مواصفات عالمية منها الآتي:
- تتمتع بقوة دفع رباعية سوف تطرح في جميع الأسواق في نهاية العام الحالي.
- تملك محرك يعمل بالغاز الطبيعي حيث تبلغ سعته 2 لتر.
- كما تبلغ قوة الموتور 169 حصان وقوة عزم للدوران 131 رطل.
- تحتوي هذه السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي متغير.
- بالإضافة إلى ذلك تحتوي على تصميمات خارجية وداخلية جذابة وحديثة.
- هي تعتبر من السيارات المحببة للأشخاص الرياضيين.
- قوة الدفع الرباعية التي تحتوي عليها هذه السيارة تعمل على سهولة الحركة على الطرق الصعبة.
- كما تحتوي على وسائل الأمان لتجنب حدوث أي حوادث.
- ويوجد في هذه السيارة على وسائل ترفيهية.
- تحتوي هذه السيارة على جنوط تصل ما بين 15 و17 بوصة.
- تحتوي على مساحة تخزين خلفية تصل إلي 371 لتر.
مميزات السيارة تويوتا كورولا
تتميز هذه السيارة بعدة مميزات، وتتمثل هذه المميزات في التالي:
- هذه السيارة الهيكل الخارجي لها يشبه كثيرا الهيكل الخارجي للسيارة تويوتا كامري.
- تتميز بطابع رياضي مميز فهي تحتوي من الجوانب على عدة خطوط وهذا يعطيها طابع مميز.
- تحتوي هذه السيارة على عجلات سبورت بمقدار يبلغ 17 بوصة.
- تملك نظام فرامل مانع للانزلاق.
- يتواجد بالسيارة فتحة أعلى السقف بانوراما.
- يوجد بها ايضا وسائل مساعدة في صعود المرتفعات.
- تحتوي على أدوات ترفيهية مثل التكييف والبلوتوث وأيضا شاحن لاسلكي لشحن الهواتف.
- تحتوي أيضا هذه السيارة على مفتاح ذكي، كما يوجد بالسيارة كاميرا خلفية.
- ومن ضمن مميزات هذه السيارة على حساسات للركن الخلفي والأمطار.
- السيارة تويوتا كورولا تستهلك وقود يبلغ 8 لترات لكل 100 كيلو متر.
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