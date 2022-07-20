أفضل السيارات تعرف على مواصفات وسعر سيارة تويوتا كورولا ومميزاتها

سيارة تويوتا كورولا تعد هذه السيارة من أفضل السيارات التي ظهرت مؤخرا في عالم السيارات من داخل الأسواق العالمية، حيث أن مواصفاتها تتميز بالتصميم الحديث والتكنولوجيا الذكية، وهذا بجانب خصائص الأمان كما أنها تحتوي على 6 وسائد هوائية، ويمكنك أيضا التحكم في ثبات السيارة ويوجد بها أيضا مانع الحركة لمنع السرقة، وتحتوي أيضا على مساحة كبيرة لتكفي العائلة، وتتميز هذه السيارة بجاذبية التصميم الداخلي والخارجي، كما يمكنك طي المقاعد الخلفية حتى يتم إتاحة مساحة كبيرة لراحة عائلتك.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا

تتمتع السيارة تويوتا كورولا بعدة مواصفات عالمية منها الآتي:

تتمتع بقوة دفع رباعية سوف تطرح في جميع الأسواق في نهاية العام الحالي.

تملك محرك يعمل بالغاز الطبيعي حيث تبلغ سعته 2 لتر.

كما تبلغ قوة الموتور 169 حصان وقوة عزم للدوران 131 رطل.

تحتوي هذه السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي متغير.

بالإضافة إلى ذلك تحتوي على تصميمات خارجية وداخلية جذابة وحديثة.

هي تعتبر من السيارات المحببة للأشخاص الرياضيين.

قوة الدفع الرباعية التي تحتوي عليها هذه السيارة تعمل على سهولة الحركة على الطرق الصعبة.

كما تحتوي على وسائل الأمان لتجنب حدوث أي حوادث.

ويوجد في هذه السيارة على وسائل ترفيهية.

تحتوي هذه السيارة على جنوط تصل ما بين 15 و17 بوصة.

تحتوي على مساحة تخزين خلفية تصل إلي 371 لتر.

مميزات السيارة تويوتا كورولا

تتميز هذه السيارة بعدة مميزات، وتتمثل هذه المميزات في التالي: