نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة في السعودية مضمونة ومفحوصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يوجد بالمملكة العربية السعودية سيارات بعدد كبير مستعملة، ولكن تتميز بإمكانيات عالية ورائعة، وجميع هذه السيارات مفحوصة من الداخل والخارج لضمان نظافتها وجودتها، مما جعل ملاكها ينشرون مواصفات سياراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ليسهل على العميل شراء تلك السيارات بسهولة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم أبرز مواصفات وإمكانيات السيارات المستعملة بالسعودية.

سيارة تويوتا كامري موديل 2008 مستعملة للبيع

أبرز مواصفات السيارة تتميز هذه السيارة موديل عام 2008 بوجود تحكم أوتوماتيكي بها، وبلون أسود داكن، ويتحرك الموتور الخاص بها بالبنزين، وتميز أيضا بمكيف وباور، وفتحة سقف، ومرايات كهرباء، وزجاج فاميه، وراديو كاسيت وكاميرا خلفية.

كما تنتشر هذه السيارة بشكل كبير بمنطقة عرر وسعرها 7500 ألف ريال سعودي، فإذا كنت تريد شراؤها يجب أن تتواصل مع المالك على الرقم 0594202959.

للبيع سيارة تويوتا كامري موديل 2020 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة تتميز هذه السيارة موديل عام 2020 بطراز اتوماتيكي يساعد على التحكم بالسيارة بشكل سريع، ومزودة بماتور يتحرك بالبنزين، وتتميز أيضا بلونها الفضي ومكيف، ومرايات ضم للإغلاق، ونوافذ كهربائية خلفية وامامية، وبلوتوث، ومشغل اسطوانات، ووسادة هوائية للركاب والسائق، وإنذار.

كما تتوفر هذه السيارة في مدينة الرياض، وسعرها يصل إلى 20000 ألف ريال، فإذا كنت تريد شراؤها يجب ألتواصل مع المالك على الرقم 0590759875.

للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل2017 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة تتميز سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2017 بناقل حركة أوتوماتيكي، ولون أسود ومحرك يتحرك بالبنزين، وتتميز أيضا بريموت كنترول، وباور، وجنوط وكشافات ضباب، ومشغل اسطوانات.

كما توجد هذه السيارة في مدينة الرياض بسعر 23000 الف ريال سعودي، فإذا كنت تريد شراؤها اتصل على رقم 0582446507.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2015 مستعملة للبيع

أبرز مواصفات السيارة تتميز تويوتا كورولا موديل عام 2015 بناقل حركة أوتوماتيكي يساعد على السير بها بسهولة، ولون فضي، ومزودة بماتور يتحرك بالبنزين، وتتميز أيضا بفرش جلد، ومشغل دي في دي، وحساسات، وإنذار، ومقاعد كهربائية، ومثبت سرعة، وقفل مركزي خاص بالأبواب، وريموت كنترول، ومرايات كهرباء، ومبدل أقراص.

كما توجد هذه السيارة بمنطقة حفر الباطن وسعرها 25000، فإذا كنت تريد شراؤها اتصل على الرقم 0595255296.