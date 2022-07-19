نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة هيونداي ونيسان وكيا بأسعار تبدأ من 8000 فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة هيونداي ونيسان وكيا بأسعار تبدأ من 8000 فقط، تتوفر سيارة نيسان التيما 2014 مشت 141 ألف كيلو متر للبيع بالرياض، المحرك بنزين رباعي سعة 2500 سي سي بقوة 182 حصان والقير أوتوماتيك. تم تغيير الماكينة بأخرى نظيفه كما تم تغيير بعض قطع القير وإضافة حساسات كاملة قبل اسبوع، البودي نظيف يوجد فقط بعض الرشوش بدون حوادث والإيرباق سليم والمكيف ثلاجة. المواصفات: مقاعد مخمل، وسائد هوائيه، جنوط مقاس 16 بوصة، مكيف أوتوماتيك، سنترلوك + زجاج كهربائي شنطة كهربائية، منافذ للشحن والطاقة. وصل أعلى سوم إلى 22 ألف ريال.

هيونداي وكيا مستعمل نظيف للبيع

تتوفر سيارة كيا سيراتو مستعمل موديل 2013 مشت 287 ألف كم للبيع بحفر الباطن، المحرك بنزين رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 123 حصان والقير أوتوماتيك. ماكينة + قير على الشرط، مكيف شغال ثلج، كفرات جديده، فحص ساري + استمارة باقي بها سنتين قادمتين. المواصفات: دخول ذكي، تحكم مقود، بلوتوث، مرايا جانبية كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، جنوط مقاس 15 بوصة، مكيف يدوي، حساس كفرات. السيارة مسيومة بقيمة 14 ألف وخمسمائة ريال والبيع قريب.

تتوفر سيارة هيونداي سوناتا مستعمل 2013 فئة فل أوبشن مشت 178 الف كيلو متر للبيع بالرياض، محرك بنزين رباعي سعة 2400 سي سي بقوة 178 حصان والقير أوتوماتيك. السيارة على الفحص لا يوجد بها ملاحظات إلا كتمة في البنزين يلزمها تصفية وفلتر. المواصفات: مقاعد جلدية، نظام تثبيت السرعة، مكيف أوتوماتيك، دخول بالريموت، تشغيل المحرك بدون مفتاح، تحكم دريكسون، بلوتوث، سقف بانوراما، وسائد هوائية جانبية، تحكم كهربائي بالمقاعد، حساسات وكاميرا خلفية، مصابيح ليد، جنوط مقاس 18 إنش. وصل أعلى سوم إلى 22000 ريال.

سيارات مستعملة بسعر رخيص

وتوفرت أيضاً سيارة كيا ريو 2014 هاتشباك مستعملة مشت 240 ألف كيلو متر للبيع بمدينة الرياض، المحرك بنزين رباعي سعة 1400 سي سي بقوة 104 حصان والقير أوتوماتيك، الهيكل الخارجي للسيارة لا يخلو من الرشوش ولكن بدون حوادث. المواصفات: جنوط مقاس 14 بوصة، عدد 6 وسائد هوائيه، نوافذ كهربائية، ابواب شفط، مقاعد مخمل، مكيف يدوي، منافذ للشحن والطاقة. وصل أعلى سوم على السيارة إلى ثمانية آلاف ريال.