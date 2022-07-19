نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل و0%دفعة أولى سيارات 2022 للمواطنين والمقيمين وقسط شهري بسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثيرون من الأفراد المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية يبحثون عن طرق سهلة وبسيطة لامتلاك أفضل السيارات الجديدة، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار فيلجأ البعض منهم للحصول على السيارة عن طريق التمويل للسيارات، والذي يقدمه عدد كبير من البنوك والشركات السعودية داخل المملكة، وتقديم بعض الخدمات التمويلية التي تهم الفرد، وهناك بعض أنواع الشركات التي توفر لك عروض تمويلية للسيارات الجديدة أو السيارات المستعملة بالتقسيط المريح وعلى فترات طويلة، وبضمان يمتد حتى ثلاث سنوات للسيارة التي سوف تحصل عليها لضمان أمان وراحة أكثر ومصداقية للتعامل بين الشركة والفرد.

عروض سيارات بدون كفيل

متوفر لك امتلاك سيارة أحلامك بأفضل العروض والخدمات التمويلية المقدمة لك إذا كنت مواطن أو مقيم، وبأقل راتب، احصل على سيارة 2023 بأقل من ألف ريال، كما أن تمويل السيارات للعروض المعلن عنها متوفر للموظف والمقيم بشرط أن يكون الراتب لا يقل عن 3000 ريال، وسوف تحصل على السيارة بدون دفعة أولى، فقد تمتلك أفضل السيارات داخل العرض بأقل قسط شهري والمتاح لجميع الأفراد، بخطوات معدودة سوف تتمكن من امتلاك سيارة أحلامك والقسط الشهري في متناول يدك وهذا العرض مقدم لك من أجود أنواع السيارات هي سيارات تويوتا 2022.

شروط الحصول على سيارات 2022 بدون كفيل

التمويل متاح للموظفين والمتقاعدين من المقيمين والمواطنين والمواطنات، ويصلح للموظف على رأس العمل لمدة لا تقل عن 3 شهور قبل التقديم لطلب التمويل، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب ويوجد به تفاصيل الراتب، وللمتقاعدين تقديم شهادة عامة من التأمينات الاجتماعية أو التقاعد، سيارات مستعملة بدون كفيل، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر ورخصة قيادة سارية المفعول، وسجل ائتماني جيد ونظيف حتى ت حصل على التمويل بدون كفيل، وفي بعض الأحيان يكون التمويل بدون رسوم إدارية وفق بعض الضوابط والمعايير، وإذا لم يتوفر في العرض التمويلي الحالي فسوف تكون الرسوم 1% من قيمة المبلغ التمويلي أو 5000 ريال أيهما أقل.

كيفية الحصول على السيارات بإجراءات ميسرة

قم بإحضار الأوراق والمستندات المطلوبة من صورة الهوية الوطنية، صورة الإقامة، العنوان الوطني وإثبات السكن، كشف حساب بنكي، وتعبئة نموذج طلب الحصول على سيارة تويوتا بدون مقدم من شركة عبد اللطيف جميل، ويتم تقديم الطلب إلى الشركة وإذا كانت الشروط مستوفي للمتقدم فسوف تحصل على سيارتك في الحال ويمكنك اختيار الأفضل من بينهم لك ولجميع أفراد عائلتك بأقل سعر للقسط الشهري وامتلاك سيارة أحلامك والسداد على 60 شهرا، ومتوفر لك رقم خدمة عملاء شركة عبد اللطيف جميل 8002442211 طوال أيام الأسبوع.