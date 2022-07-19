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تعتبر كورولا كروس 2021 من السيارات الأكثر طلبا في سوق المستعمل في المملكة العربية السعودية، وحققت السيارة المشار إليها المعادلة الأقرب إلى قلب المستهلك في المملكة وهي سيارة رياضية باستهلاك منخفض للوقود وبسعر جيد وكذلك سعر إعادة بيع جيد أيضا، وتقد كورولا كروس تجربة قيادة استثنائية على جوانب الراحة والأمان والسعر المناسب بالإضافة إلى سعر إعادة البيع الجيد أيضا. الأكثر طلبا.. كورولا كروس 2021 مستعملة بأسعار مفاجأة 100% هناك كورولا كروس في القصيم، قير السيارة أوتوماتيك، وقود السيارة هايبرد.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 17 ألف و500 كيلومتر وقابل للزيادة حتى البيع.

سعر السيارة هو 83 ألف ريال سعودي، السيارة موديل 2021 وهي فئة ستاندر.

السيارة من المالك الأول، وهي باللون الأبيض.

حالة البودي الخارجي ممتازة وليست هناك أي ملاحظات على بودي السيارة.

وفي الوقت نفسه حالة كشافات السيارة الأمامية والخلفية بحالة ممتازة ولا يحتاجون إلى أي تعديل.

الفرش الداخلي للسيارة بحالة جيدة، كذلك المحرك والقير يعملان بدون ملاحظات إطلاقا. سيارات كورولا كروس في السعودية بأسعار رخيصة وحالات ممتازة 100% الحالة التالية في الشرقية، السيارة موديل 2021، فئة السيارة نص فل كامل.

وفي الوقت نفسه السيارة مستعملة بحالة جيدة، سعر السيارة هو 90 ألف ريال سعودي.

حالة الكفرات الخاصة بالسيارة بحالة ممتازة، ممشى السيارة 24 ألف كيلومتر.

السيارة باللون الفضي، حالة الكشافات الأمامية لا تحتاج إلى تجديد أو تعديل. كورولا cross بأسعار مفاجأة في المملكة وحالات خرافية وقوية الحالة التالية فئة فل كامل من كورولا كروس.

وفي الوقت نفسه موديل السيارة المشار إليها هو 2021.

السيارة في الرياض، قير السيارة أتوماتيك، ممشى السيارة هو 17 ألف كيلومتر.

السيارة تحتوي على أنوار led كاملة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية وحساسات مرايا وكذلك مثبت سرعة.

شاشة السيارة بمقاس 7 بوصة وتحتوي السيارة كذلك على نظام آبل كار بلاي.

بالإضافة إلى كل ما سبق تحتوي السيارة على فتحات تكيف خلفية للمقاعد الخلفية.

سعر السيارة هو 98 ألف ريال سعودي، جنوط السيارة مقاس 17 والمحرك هايبرد بمقياس 1.8 و4 سلندر.

ممشى السيارة قابل للارتفاع حتى بيع السيارة. عمر شويل - جدة الأكثر طلبا.. كورولا كروس 2021 مستعملة بأسعار مفاجأة 100% - ثقفني

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