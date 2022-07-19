نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بـ150 دينار في الكويت مستعملة وأعلى أرخص سيارات مستعملة بالكويت في المقال التالي

سيارات بـ150 دينار في الكويت مستعملة بحالات جيدة وتشكيلة مميزة وكبيرة من أشهر السيارات الرائدة التي حازت على إقبال كبير من قِبل عملائها وإرضاءهم، من حيث المحرك والمواصفات التي تحملها كل سيارة على حسب اعتماديتها وقوتها وصلابتها، نعرض مجموعة واسعة من السيارات المستعملة في دولة الكويت التي تبدأ بأسعار ١٥٠ دينار فيما أعلى على النحو التالي. سيارات بـ150 دينار في الكويت مستعملة ميتسوبيشي جالنت موديل ٢٠٠٦ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية، تعمل على محرك سعته ٢٠٠٠ سي سي وناقل حركة أوتوماتيك بـ ٤ سلندر، تمتج قوة ١٤٥ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٥ نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ١٧٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الأحمدي بحي المهبولة.

السيارة بحالة جيدة ولكن توجد عيوب في الماكينة.

السيارة غير مؤمنة.

أعيد دهانها جزئيا.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، وسائد هوائية، نظام مانع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة.

سعر ميتسوبيشي جالنت مستعملة في الكويت ١٥٠ دينار. فورد فوكس موديل ٢٠٠٢ مستعملة سيارة هاتشباك صغيرة الحجم يأتي محركها بسعة ٢٠٠٠ سي سي وتولد قوة ١٤٧ حصان والناقل الحركي أوتوماتيك وله ٤ أسطوانات.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة ٨٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الفروانية.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج لا توجد سابقة حوادث.

تحتوي على مكيف هواء، سنتر لوك، نظام انذار ضد السرقة، مثبت سرعة، نظام مانع انغلاق الفرامل، التوزيع الإلكتروني للفرامل، حساسات ركن، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي، نظام ملاحة جيد.

سعر فورد فوكس مستعملة في الكويت ١٥٠ دينار. تويوتا كورولا موديل ١٩٩٩ مستعملة سيارة سيدان صغير الحجم قديمة الطراز محركها يعمل أوتوماتيم بأربعة أسطوانات، السعة اللترية للمحرك ٢٠٠٠ سي سي مع توليد طاقة ١٤٨ حصان، وقوة عزم دوران ١٩٦ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة ٢٠ ألف مم.

موقع تواجد السيارة في مدينة حولي بمنطقة السالمية.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

السيارة مؤمنة تأمين إلزامي.

تحتوي على سنتر لوك، وسائد هوائية، مثبت سرعة، أنظمة حماية، مكيف هواء، انذار ضد السرقة، راديو.

سعر تويوتا كورولا مستعملة في الكويت ١٩٠ دينار. عمر شويل - جدة سيارات بـ150 دينار في الكويت مستعملة وأعلى أرخص سيارات مستعملة بالكويت - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات بـ150 دينار في الكويت مستعملة وأعلى أرخص سيارات مستعملة بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.