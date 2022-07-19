نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage في السعودية فهي من السيارات الفخمة والأنيقة والتي تتوافر حاليًا بالأسواق السعودية والأسواق المصرية، تمتلك السيارة كافة وسائل الراحة والأمان العالية، وتتوافر بأسعار متفاوتة وإمكانيات كثيرة، فإذا كنت تبحث عن الرفاهية والكماليات الكثيرة فإن سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage ستكون خيارك الأفضل والأول وسوف نتعرف بالسطور المقبلة على مواصفات السيارة:

سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage

تتميز السيارة بشكلها الخارجي الانسيابي والفخم جدًا ، مع إضافة فئة Black Edition «بلاك إيديشن» الجديدة، وتركز الإضافات على لمسات باللون الأسود اللامع بالشبكة الأمامية والعجلات الرياضية، أيضًا قدمت سبورتاج 2022 بنفس المُحرك المقدم في موديل 2021م، يأتي بأربع أسطوانات سعة 1.6 لتر GDI تنفس طبيعي، وبقوة 177 حصان، وأقصى عزم دوران يبلغ 265 نيوتن/متر.

مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات، وجر أمامي للعجلات، حتى تتسارع من 0-100 كم/الساعة في 12.1 ثانية. أما عن متوسط استهلاك وقود 6.7 لتر لكل 100 كم. وتأتي أيضًا السيارة بنظام تعليق أمامي Macpherson تقليدي، ونظام تعليق خلفي متعدد النقاط MultiLink.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

أما عن أبعاد السيارة، يبلغ طولها 183.5 بوصة 46660 ملم، وعرضها 73.4 بوصة 1865 ملم، أما ارتفاعها فيبلغ 65 بوصة 1660 ملم، طول قاعدة العجلات 108.4 بوصة 2755 ملم.

والمحرك الثاني، هو محرك ديزل بسعة 2.0 لتر، ويولد قوة قدرها 183 حصان، وأقصى عزم دوران 417 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي مكون من 8 سرعات. أما المحرك الثالث فهو محرك بنزين هجين بنظام E-Handling ، نفس محرك البنزين التيربو الرباعي الأسطوانات، بسعة 1.6 لتر، ومتصل بمحرك كهربائي ينتج 169 كيلوواط.

والمحرك الرابع، هو محرك هجين Plug-in-Hybrid، وينتج 137 كيلو واط، بعزم دوران 416 نيوتن/متر، و 195 كيلو واط، وعزم دوران 350 نيوتن/متر، مع إطارات قياس 19 بوصة.

تقدم السيارة كيا سبورتاج 2022 مقصورة داخلية مميزة وفسيحة مصنوعة من أجود المواد، إضافة إلى أحدث نظام المعلومات والترفيه، حيث جاءت السيارة بمظهر ديناميكي أنيق ويمتاز بالقوة، وواجهة أنف النمر Tiger Nose الرقمية العصرية، تشبه الموجودة بالسيارة كيا K5. أما عوادم السيارة مخفية، وهذا ما أعطى للمركبة جاذبية وأناقة. كما أنها توفر أوضاع القيادة المختلفة، Comfort، Smart، Sport، Eco.

تتميز السيارة بوجود لوحة عدادات رقمية تعمل باللمس بقياس 12 بوصة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ويوجد بها أزرار للتحكم بنظام التكييف الداخلي، إضافة إلى نظام ملاحة متطور، ومقاعد رياضية مزودة بوسائد هوائية أمامية وجانبية، مع نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS. ومزودة بنظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD. ونظام المحافظة على التوازن الإلكتروني ESP. مع وجود حساسات ركن خلفية وكاميرا خلفية.