نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج Kia sportage 2022 الفخمة فى السعودية بمواصفات واسعار خيالية وجبارة في المقال التالي
قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج ، سيارة كيا سبورتاج Kia sportage 2022، السيارة الفاخرة والأنيقة تتوافر الآن في الأسواق المصرية والسعودية للباحثين عن الأناقة والإمكانيات المتعددة وكافة سبل الراحة في السيارة التي تقودها إذن عليك إختيار كيا سبورتاج 2022، تتوافر السيارة بأسعار رائعة مقارنة بإمكانياتها وكم الرفاهية التي ستشعر بها أثناء قيادتك للسيارة، نعلم أن سيارتك تكون عالمك الخاص بك وتبحث عن كافة وسائل الراحة والكماليات بها، لذلك يكون الإختيار الأمثل لك هي سيارة كيا سبورتاج لعام 2022، من خلال مقالنا سوف نذكر لك أهم مواصفات السيارة و سعرها في الأسواق وأهم إمكانياتها ومميزاتها وأيضًا سوف نذكر لك عيوبها.
قنبلة الموسم وصلت البلاد.. سيارة كيا سبورتاج
مميزات سيارة كيا سبورتاج Kia sportage 2022
- المميز في تصميم السيارة الخارجي أنها تتميز بالأناقة والرقي وشكلها الانسيابي والفخم جدًا ولافتة للأنظار بشكل كبير.
- مقاعد السيارة تتميز بالتصميم العصري والمريح، حتى أثناء السفر لا تشعر بأي معاناة أثناء الطريق.
- تتميز بأنظمة الأمان بداخلها، كما أنها مزودة بإمكانية هامة جدا وهي نظام أمان لمقاعد الأطفال الخلفية.
- تواجد قطع الغيار الخاصة بها بوفرة في الأسواق بسعر مناسب.
مواصفات السيارة كيا سبورتاج 2022
- ضمن سيارات الكروس أوفر والسيارات الرياضية.
- مزودة بشبكة أمامية بتصميم مميز وأنيق يغطي وجه السيارة بالكامل.
- مميزة بإضاءة نهارية ومصابيح أمامية لافتة للأنظار.
- بها مصد أمامي يعتبر أهم مواصفات السيارات الرياضية ومصابيح الضباب.
- مزودة من الجوانب بحلي من الكروم الملفت للأنظار وأيضًا يكسب السيارة شكل أنيق وغاية في الفخامة.
- والآن سوف نتحدث عن جنوط السيارة مُصنعة من السبائك المعدنية، بمقاسات 17،18،19 بعدة تصميمات مميزة وفريدة لافتة للانتباه.
- السيارة متوفرة بلونين مميزين، يمكنك اختيار الأفضل لك حسب ذوقك الخاص.
- يتميز شكل السيارة من الخلف بأنها ذات أكتاف عريضة.
- بها مصابيح خلفية متصلة بالباب الخلفي للسيارة.
- و لإبراز الشكل الرياضي للسيارة فإنها مزودة ب سبويلر سقف خلفي.
- مصد خلفي بتصميم رياضي بنفس تصميم الشبكة الأمامية.
سعر السيارة كيا سبورتاج موديل 2022
سعر السيارة كيا سبورتاج في السعودية، السيارة تأتي ضمن 5 فئات.
- كيا سبورتاج الفئة الأولى تباع بسعر 82 ألف ريال.
- كما تُباع الفئة الثانية من السيارة كيا سبورتاج بسعر 89 ألف جنيه ريال.
- وتأتي الفئة الثالثة للسيارة بسعر 91 ألف ريال.
- والفئة الرابعة من سيارة كيا سبورتاج تباع بسعر 98 ألف ريال.
- أما الفئة الخامسة يكون سعرها 105 ألف ريال.
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