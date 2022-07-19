متاح سيارات مستعملة في الإمارات حالات جيدة مفحوصه بالكامل

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عمر شويل - جدة افضل سيارات مستعملة في الإمارات ، يسعى سوق الإمارات العربية المتحدة للسيارات المستعملة إلى تقديم أفضل السيارات التي تم استعمالها سواء لفترة وجيزة أو طويلة، ولا يعني أن السيارة مستعملة أن بها عيوب أو لا تصلح للشراء بل بالعكس فإن نسبة شراء السيارات المستعملة في الفترة الأخيرة تفوقت على نسبة شراء السيارات الحديثة وليس فقط بسبب أسعار السيارات الحديثة المرتفعة وإنما لأنها فعلًا سيارات جيدة وإمكانياتها متطورة.

سيارات مستعملة في الإمارات 1. سيارة أودي A7 سبورت باك 55 TFSI quattro 340 HP 2020 مستعملة أبرز مواصفات السيارة:- تم إصدار سيارة أودي A7 السبورت والتي تنتمي إلى فئة سيارات الـ SUV متعددة المهام والاستخدامات في عام 2020م وتمكنت السيارة من قطع مسافات تصل إلى 22 ألف و402 كيلو متر وهي متوفرة في مدينة دبي الإماراتية بسعر يبدأ من 319 درهم إماراتي ومزودة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا وعدد أبواب السيارة أربعة أبواب كما أنها تعمل بوقود البنزين ولونها الخارجي أزرق ولأي معلومات أو تفاصيل يمكنكم الحصول عليها من خلال الاتصال على رقم 043784476.

2. سيارة أودي كيو3 35 TFSI Advanced 150 HP 2021 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

بالنسبة إلى سيارة أودي كيو3 فإن هذه السيارة من السيارات المتميزة التي قامت شركة أودي بتقديمها في عام 2021م وتقطع السيارة مسافة تصل إلى حوالي 14 ألف و596 كيلو جرام وتعمل بموتور قوي مقترن بتفيس يعمل أوتوماتيكيًا ولون السيارة أحمر وتتكون من خمسة أبواب وتعمل بوقود البنزين، السيارة موجودة في مدينة دبي بسعر بيع يبدأ من 169 ألف درهم إماراتي وللمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل على رقم 043784476.

3. سيارة أودي كيو 5 45 TFSI quattro Sport 2020 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

سيارة أودي كيو5 هي واحدة من أشهر سيارات أودي التي تم تقديمها من 2020م والتي لا تزال تحظى بنفس الشعبية بالرغم من انتشار سيارات جديدة بعدها، وتتميز هذه السيارة بأنها تسير مسافات تصل إلى 39 ألف و759 كيلو متر وتتكون من خمسة أبواب وتسير بوقود البنزين وناقل حركة الموتور يعمل أوتوماتيكيًا، سعر بيع السيارة يبدأ من 215 درهم إماراتي وموجودة في دبي وللتواصل مع بائع السيارة يمكنكم الاتصال على رقم 043784476.

4. سيارة أودي كيو 3 35 TFSI Advanced 150 HP 2021

أبرز مواصفات السيارة:-

قبل أي شيء يمكنكم لمعرفة أي تفاصيل إضافية الاتصال على رقم 043784476 للتواصل مع مالك السيارة وهي متوفرة في مدينة دبي بسعر 169 ألف درهم إماراتي، تم إصدار السيارة في عام 2021م وتقطع مسافة تصل إلى 21 ألف و339 كيلو متر، لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من خمسة أبواب.