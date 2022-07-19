انت الان تتابع خبر أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر.. غمض عينك تاكل سواقة سهلة والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقدم لكم أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر، وكذلك كل المواصفات و احدث سعر لها.

أرخص سيارة أوتوماتيك في مصر

مواصفات لادا جرانتا موديل 2022

تحصل سيارة لادا جرانتا موديل 2022 علي قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعته 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 98 حصان ، وعزم اقصي للدوران 145 نيوتن/متر ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم في مدة زمنية قدرها 11.4 ثانية .

أطوال وأعراض سيارة لادا جرانتا موديل 2022

تقدم سيارة لادا جرانتا موديل 2022 بأطوال وأعراض مختلفة جاءت علي هذا النحو ، الطول 4268 مم ، والعرض 1700 مم ، والارتفاع 1500 مم ، وسعة الشنطة الخلفية 480 لتر .

مواصفات السلامة والأمان في سيارة لادا جرانتا موديل 2022

زودت سيارة لادا جرانتا موديل 2022 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، فرامل مانعة للانزلاق ABS، ووسائد هوائية ، وتوزيع الكتروني للفرامل EBD ، و أنظمة مساعد للفرامل BAS، وأماكن تثبيت لمقعد الأطفال (ISOFIX)، ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

المواصفات الداخلية لسيارة لادا جرانتا موديل 2022

ظهرت سيارة لادا جرانتا موديل 2022 بالعديد من المميزات داخل المقصورة الداخلية منها ،عجلة قيادة متعددة الوظائف، و مقعد راكب كهرباء، وكاتم ضوضاء المحرك، وفتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وتكييف يدوي ، ومقعد السائق كهربائي ، وزجاج خلفي كهربائي، وساعة رقمية، و مذيب ضباب بالزجاج الخلفي، وباور ستيرنج كهربائي، ومدخل AUX، ومدخل USB،وبلوتووث.

المواصفات الخارجية لسيارة لادا جرانتا موديل 2022

تأتي سيارة لادا جرانتا موديل 2022 بمواصفات خارجية مميزة منها ، جنوط 14 بوصة، ومرايا جانبية كهربائية، وإشارات بالمرايا الجانبية، وفوانيس شبورة أمامية، وفوانيس أمامية LED، ومصابيح خلفية، وأضواء نهارية LED، زجاج معتم.

سعر لادا جرانتا موديل 2022

الفئة الأولي أوتوماتيك تقدم بسعر 229 الف جنية

الفئة الثانية أوتوماتيك تقدم بسعر 235 الف جنية