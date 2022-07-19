تويوتا كراون 2023 العملاقة الجديدة في الاسواق الخليجية بمواصفاتها وامكانياتها الخرافية

تويوتا كراون 2023 قامت شركة “تويوتا” اليابانية بتقديم واحدة من أفضل وأقوى سياراتها الجديدة وهي سيارة تويوتا كراون 2023، كعادة “تويوتا” التي تقوم بتقديم أفضل السيارات والتي يتم تجهيزها بشكل كامل تمامًا من وسائل الحماية والأمان والترفيه التي يجب أن تكون متوفرة في كل سيارة بحيث تكون مجّهزة بجميع التجهيزات، وبالرغم من أن سيارات تويوتا تتميز بارتفاع أسعارها قليلًا عن السيارات الأخرى إلا أنها تكون مستحقة لهذه الأسعار وهي من أعلى السيارات مصداقية في السوق المحلية والعالمية.

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في سوق السعودية للسيارات

تأتي أسعار سيارة تويوتا كراون 2023 بالنسبة إلى فئة السيارة الأولى وهي فئة XLE ما يقرب من 40 ألف دولار أميركي الذي يعادل حوالي 150 ألف و200 ريال سعودي، بينما سعر الفئة الثانية من السيارة وهي فئة الليميتد بسعر يبدأ من 50 ألف دولار أميركي فيما يعادل حوالي 187 ألف ريال سعودي وهي الفئة الأعلى تجهيزًا بمواصفات أعلى وإمكانيات أكثر تطوّرًا من الفئات الأولى القياسية.

مواصفات تويوتا كراون موديل 2023

ومن أبرز المواصفات التي تتميز بها السيارة الجديدة من تويوتا وهي كراون 2023م كل مما يلي:-