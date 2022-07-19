نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كراون 2023 العملاقة الجديدة في الاسواق الخليجية بمواصفاتها وامكانياتها الخرافية في المقال التالي
تويوتا كراون 2023 قامت شركة “تويوتا” اليابانية بتقديم واحدة من أفضل وأقوى سياراتها الجديدة وهي سيارة تويوتا كراون 2023، كعادة “تويوتا” التي تقوم بتقديم أفضل السيارات والتي يتم تجهيزها بشكل كامل تمامًا من وسائل الحماية والأمان والترفيه التي يجب أن تكون متوفرة في كل سيارة بحيث تكون مجّهزة بجميع التجهيزات، وبالرغم من أن سيارات تويوتا تتميز بارتفاع أسعارها قليلًا عن السيارات الأخرى إلا أنها تكون مستحقة لهذه الأسعار وهي من أعلى السيارات مصداقية في السوق المحلية والعالمية.
سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في سوق السعودية للسيارات
تأتي أسعار سيارة تويوتا كراون 2023 بالنسبة إلى فئة السيارة الأولى وهي فئة XLE ما يقرب من 40 ألف دولار أميركي الذي يعادل حوالي 150 ألف و200 ريال سعودي، بينما سعر الفئة الثانية من السيارة وهي فئة الليميتد بسعر يبدأ من 50 ألف دولار أميركي فيما يعادل حوالي 187 ألف ريال سعودي وهي الفئة الأعلى تجهيزًا بمواصفات أعلى وإمكانيات أكثر تطوّرًا من الفئات الأولى القياسية.
مواصفات تويوتا كراون موديل 2023
ومن أبرز المواصفات التي تتميز بها السيارة الجديدة من تويوتا وهي كراون 2023م كل مما يلي:-
- مقاس جنوط عجلات السيارة يتراوح بين 19 إلى 21 إنش والعجلات مصنوعة من الألومنيوم ومصدات مصنوعة من مواد غير قابلة للكسر.
- شاشة عدادات السيارة مقاسها يبلغ حوالي 12.3 بوصة وتعمل باللمس ومزودة بشاشة أخرى ترفيهية مقاسها 12.3 بوصة وهي شاشة سريعة الاستجابة ومتطورة.
- النظام الصوتي الداخلي للسيارة يتكون من 11 سماعة صوتية من النوع JBL وتتميز بصوت دقيق ومسموع ولا يتسبب في ضوضاء داخلية للسيارة.
- المقاعد الأمامية في الصف الأول من السيارة مزودة بمدفأة وأنظمة تكييف قوية كما أنها مصنوعة من الجلد الفاخر المخملي والذي لا تلتصق به الأتربة.
- بالنسبة إلى محركات السيارة فهناك نوع من المحرك الهايبرد سعته 2400 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وعدد أحصنته 345 حصان.
- بينما مزودة بمحرك آخر يعمل بشاحن توربيني سعته تصل إلى 2400 سي سي بالإضافة إلى محركين يعملان بشكل كهربائي وعدد أحصنة المحرك 340 حصان.
- يبلغ طول السيارة الكلي حوالي أربعة أمتار و928 مللي متر وعرضها يبلغ متر و839 مللي متر بينما يصل ارتفاعها إلى متر و539 مللي متر.
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