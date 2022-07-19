“اغلي سيارة في العالم”.. تعرف علي مواصفات ومميزات سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار Bugatti la voiture Noire

سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار، كشفت الشركة الاول عن نيتها في تقديم تلك التحفة الرائعة في نهاية 2019 لتكون بذلك الأغلى عالميا، وأن عملها سيستغرق مدة طويلة قد تخطى السنين من أجل الخروج بها بالشكل المراد، وأنه لن يتم صناعة نسخ منها بل ستكون فريدة من نوعها لشخص واحد فقط وهي سيارة واحدة فقط، ومن خلال المقال التالي نتعرف على مواصفات ومميزات أغلى سيارة في العالم بشكل تفصيلي.

سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار

قدمت شركة بوغاتي الفرنسية رسميًا الاصدار الاقوى والاغلى والاشهر في العالم كله، وهي سيارة لاف ا تيور نوار Bugatti la voiture Noire، والتي انتظرها العالم اجمع خاصة رئيس شركة فاكس فاجن الالمانية البالغ من العمر 81 عام لتكتمل بها مجموعته الرياضية الفريدة من نوعها من السيارات.

مواصفات سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار

تلك التحفة الفنية جاءت بمواصفات تليق بها وذلك بهدف الإبهار الخارجي والتصميم الفاخر، ويمكن حصر المميزات في المواصفات في:

محرك مؤلف من 6 أسطوانة تأخذ شكل حرف W.

سعة ثمانية لترات مدعوم بأربعة شواحن هوائية.

32 بخاخ الحقن المباشر للوقود.

قوة المحرك يصل إلى 1500.3 حصان.

1600 نيوتن متر عند 2000 دورة في الدقيقة.

ستة مخارج للعادم.

السرعة القصوى لها 464 كلم في الساعة.

وتصل إلى تسارعها حتى 100 كيلو متر خلال ست ثوان.

مزايا فريدة تتمتع بها سيارات سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار

للخروج بهذه المواصفات الفريدة كان يجب أن يكون خلفها مجموعة من الامتيازات أهمها ما يتم ذكره:

السيارة أطول من طراز شيرون بحوالي 17.7 بوصة.

اللون الأسود اللامع المميز.

تصميم من الكربون المصقول.

شبك أمامي مصنعة بطباعة ثلاثية الأبعاد.

نظام تبريد داخلي منفصل وتصميم داخلي كذلك.

سعر سيارة بوجاتي لافوا تيور نوار