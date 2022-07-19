نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش السيارات وصل البلاد…سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد في المقال التالي
سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها في البلاد، قامت شركة تويوتا اليابانية بالإعلان عن سيارة تويوتا برادو 2023، والمعروف عن شركة تويوتا أنها شركة عالمية في مجال السيارات وأن سياراتها مميزة ومن أفضل أنواع السيارات الموجودة في الأسواق، ويمكن للأشخاص الذين يريدون اقتناء سيارة بسعر مناسب وبها العديد من المميزات والمواصفات الجيدة شراء سيارة تويوتا برادو 2023، وفي السطور التالية سوف نوضح أبرز مميزاتها.
سيارة تويوتا برادو 2023 TOYOTA PRADO بمواصفات عالمية
هناك الكثير المميزات والمواصفات الموجودة في سيارة تويوتا برادو والتي تجعلها من أنواع السيارات المميزة التي يمكن شرائها وهي كالتالي:
- تحتوي السيارة على إطارات قوية ذات مساحة 18 أنش.
- تتميز السيارة بأن بها محرك قوي بسعة 2,7 لتر وذات قوة 164 حصان.
- تتميز السيارة بأن مقاعدها مصنوعة من الجلد الفاخر المميز.
- توجد بالسيارة مصابيح للإضاءة كما أنها ذات مصابيح ضبابية بكفاءة عالية.
- تتميز السيارة بأن بها مستشعرات للمطر بالإضافة إلى أنها تحتوي على إنذار لمنع السرقة.
- يوجد بالسيارة مكيف هوائي مع إمكانية التحكم في درجات الحرارة بسهولة، كما أن السيارة تحتوي على وسائد هوائية من أجل حماية قائدها عند حدوث أي تصادم.
- مكبرات الصوت الموجودة في السيارة كفاءتها جيدة وعالية.
- تعتبر سيارة تويوتا برادو 2023 من أفضل السيارات وذلك يجعل لديها القدرة على منافسة الكثير من أنواع السيارات الأخرى سواء من خلال السرعة أو إمكانياتها المختلفة.
- تحتوي السيارة على شاشة تدعم الاتصال بالبلوتوث وكذلك الواي فاي ومساحتها 9 بوصة، بالإضافة إلى شاشة أخرى من أجل متابعة العدادات وكذلك الشاشة التي توضح الطريق من الخلف.
- يوجد بالسيارة محرك آخر سعته 3 لتر وبقوة 161 حصان.
سعر سيارة تويوتا برادو 2023
من أجل الحصول على السيارة يجب معرفة سعرها أولاً بعد أن تعرفنا على مميزاتها وهو كالتالي:
- يبلغ سعر سيارة تويوتا برادو في الإمارات حوالي 135 ألف درهم.
- أما سعر السيارة في المملكة العربية السعودية يبدأ من 165 ألف ريال سعودي ويمكن أن يصل إلى 250 ألف ريال سعودي.
- سعر سيارة تويوتا برادو في مصر يتراوح بين 850 ألف جنيه إلى 1000000 جنيه.
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