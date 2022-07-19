احصل الآن على ...أرخص أنواع السيارت الحديثة 2022 بمواصفات فوق الرائعة جبارة

أرخص أنواع السيارت الحديثة 2022 ،الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن أرخص أنواع السيارات الجديدة موديل 2022 المتوفرة في الأسواق العالمية للسيارات، فيوجد الكثير من أنواع السيارات الجديدة متنوعة ومتاحة بأقل تكلفة بماركات منوعة، فالجميع هنا يرغب بالهروب والابتعاد عن الأسعار الباهظة العالمية، فقد نجد فئة كبيرة من المواطنين يبحثون بصفة مستمرة عن السيارات الحديثة التي تتناسب مع ظروفهم الشخصية، ولقد حرصنا اليوم سوف نتعرف على كافة التفاصيل التي تتعلق بأرخص أنواع السيارات الحديثة لموديل 2022.

أرخص أنواع السيارت الحديثة 2022

يوجد الكثير من أنواع السيارات المختلفة الحديثة التي توجد بالأسواق موديلات 2022 بأفضل الأسعار منها:ـ

سيارة هيونداي جراند 2022

هذه السيارة متوفرة بأسواق السيارات السعودية بسعر قد يبلغ 54000 ريال سعودي.

وتعتبر من الأسعار الرخيصة عند المقارنة بالمواصفات المتميزة التي توجد بالسيارة.

حيث أن السيارة تحتوي على محرك قوي ينتج عنه قوة قد تصل حتى 82 حصان.

تحتوي على محرك رباعي الأسطوانات وذات سعة 1200 سي سي.

وتمتلك عزم دوران للسيارات هيونداي جراند 2022 قد يبلغ حوالي 120 نيوتن لكل متر.

أم جي 5 2022

تعتبر سيارة أم جي 5 2022 من بين السيارات الاقتصادية بالنسبة للسعر والتي تناسب الكثير من المواطنين السعوديين،

وتتمتع بالكثير من المواصفات الجيدة حتى أن تتناسب مع الاستخدامات العائلية.

تعمل السيارة عن طريق محرك ذات سعة 1500 سي سي وينتج عنه قوة تصل حتى 112 حصان، وهو محرك رباعي الأسطوانات.

وذات عزم دوران يبلغ نحو 150 نيوتن لكل متر، وتعتبر السرعة القصوى للسيارة 180 كيلو متر في الساعة.

المقصورة الداخلية للسيارة تحتوي على 5 مقاعد وتتميز بأنها واسعة ومريحة، كما أنها مزودة بالكثير من الكماليات.

تدعم وجود غطاء للقيام بعزل الصوت وكذلك الحرارة والكثير من وسائل الأمان والسلامة.

وسعرها في السوق السعودي يبدأ من 47,900 ريال سعودي ويصل حتى 52,785 ريال سعودي.

سيارة هوندا سيتي 2022